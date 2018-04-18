Аккаунт, который «сливал» информацию об Yeezy, заблокировали. Ким постаралась

Аккаунт Yeezy Mafia, который сливал все последние новости по поводу семейства Кардашьян и бренда Канье, был заблокирован в Twitter. Виной всему Ким (37), которая ещё месяц назад жаловалась на то, что Yeezy Mafia публикуют неправдивую информацию. Кардашьян воспользовалась связями и сделала так, чтоб аккаунт в Twitter отключили.

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Но у основателей есть ещё и профиль (в Instagram 905 тысячью подписчиков). Надеемся, что этот аккаунт Ким оставит в покое. Откуда же нам узнавать о новинках от Yeezy?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/akkaunt-kotoryj-slival-informatsiyu-ob-yeezy-zablokirovali-kim-postaralas/