В Югре на создание комфортной городской среды потратят 400 миллионов рублей

Югре на обустройство 60 общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2018 году будет направлено около 400 миллионов рублей, сообщил первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин на заседании совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Игоре Холманских

«В целом на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в Югре в 2018 году выделено около 400 миллионов рублей, из которых 107 миллионов — средства федерального бюджета, 250 миллионов — окружного и 39 миллионов — местные бюджеты. Плановые значения и показатели благоустройства дворовых территорий — 77, а территорий общего пользования — 35. По итогам проведенных работ будут проведены общественные приемки объектов», — отметил Геннадий Бухтин.

На данный момент заключено восемь контрактов на благоустройство дворов и 19 контрактов на благоустройство общественных территорий.

«В целом в пятилетнем периоде — с 2018 года по 2022 год — в автономном округе запланировано обустроить 976 дворов и 623 общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в соответствии с проведенной инвентаризацией», — пояснил замгубернатора.

«Прежде всего, необходимо обеспечить безусловную реализацию выбранных населением проектов. Граждане должны увидеть, что их мнение является обязательным для местных властей. Нельзя допустить, чтобы поддержанные населением проекты осуществлялись некачественно или не выполнялись совсем», — подчеркнул Игорь Холманских.