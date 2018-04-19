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В Югре 400 млн потратят на благоустройство территорий
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В Югре 400 млн потратят на благоустройство территорий 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске прошло заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента России в УрФО Игоре Холманских. Обсуждались мероприятия, которые нужно провести для того, чтобы без проволочек воплотить проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках этого проекта жители Югры сами предлагают идеи и предложения по территориям, нуждающимся в благоустройстве. Итоговые голосования по выбору территорий, на которых будут происходить ремонтные работы, в Югре проходили с 18 по 24 марта. В них принимали участие 16 муниципалитетов, где общая численность жителей превышала 20 000. По итогам голосования югорчане выбрали 60 территорий, за которые в ближайшее время примутся рабочие.
В округе в текущем году на реализацию проекта по формированию удобной среды для людей в общей сложности выделено около 400 млн рублей. Из них федеральный бюджет на эти нужды предоставил 107 млн, округ выделил 205 млн, а остальные 39 млн будут выделены из местных бюджетов.
Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин отметил, что работа в этом направлении уже ведётся: проводятся аукционы и определяются подрядные организации.
На сегодня подписано 8 контрактов на благоустройство дворовых территорий и 19 соглашений на приведение в должный вид общественных территорий.
За пять лет в период с 2018 по 2020 год в Югре запланировано привести в порядок 976 дворов и 623 общественные территории.
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