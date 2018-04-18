Шохин предложил создать структуру по реагированию на санкции

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ . В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и их компании. Главы фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 апреля внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарств из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"В ряде случаев ответы могут быть найдены и путем встраивания в эти схемы либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся… В этой связи возникло наше предложение создать в правительстве какой-то центр мониторинга ситуации, причем не только поддержки конкретных компаний, а выстраивания какой-то технологии. Премьер в принципе с этим согласился. Другое дело — надо подумать, где его разместить", — сказал Шохин журналистам.

Минфин, "Мое предложение — в порядке не могу сказать шутки — создать структуру под названием Контрофак. Поскольку в Минфине США — OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами — ред.), то нам надо создать структуру Контрофак… Там не идет речь о том, чтобы наказывать кого-то, но мониторить ситуацию и определять, какая форма поддержки нужна — внешнеэкономическая, кредитная, рефинансирование. И ЦБ Минпромторг , Минэк должны как-то включиться", — продолжил глава РСПП.

"Премьер сказал, что такой центр нужен. Другое дело — наверно, не надо создавать федеральный орган исполнительной власти новый для этого, но надо подумать, где его разместить. Мы считаем, что было бы неплохо не только иметь такой центр по мониторингу ситуации, по выработке решений, но и механизм принятия решений", — добавил Шохин.

По словам Шохина, во вторник на встрече премьера с бюро РСПП отдельно обсуждалась проблема так называемых вторичных санкций. «Отдельно был вопрос о принципах вторичных санкций, он самый сложный… В российской юрисдикции уже появились случаи, когда российские же компании и банки настороженно относятся к взаимодействию с „токсичными“ компаниями. В частности, сегодня появился »Трансконтейнер" , который не хочет перевозить продукцию "Русала" . Ясно, что это компании, которые боятся попасть под режим вторичных санкций. Но тем не менее, это тема, которую надо мониторить, и не на все вопросы такого рода есть ответы", — сказал Шохин.