Ещё
Четверг и воскресенье названы самыми свободными днями в центре госуслуг Останкина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Четверг и воскресенье названы самыми свободными днями в центре госуслуг Останкина 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Столичные центры госуслуг обновили графики загруженности офисов. Согласно последним данным, меньше всего посетителей в объединенном центре госуслуг районов Останкинский и Марьина роща наблюдается по четвергам и воскресеньям.
А вот самым загруженным днем стал понедельник; в этот день на завершение «бумажных» дел потребуется чуть больше времени.
При этом наибольший наплыв клиентов центре в 17-м проезде Марьиной рощи, 4, корп.1 отмечается с 11.00 до 13.00 ежедневно. С открытия офиса и до 11.00, а также после 16.00 там относительно немноголюдно. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
В приюте в Останкине началась инвентаризация В Северо-Восточном округе проведут обработку парков от клещей В храме возле Дворцового пруда пройдёт традиционный фестиваль колокольного звона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»165
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника58
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение