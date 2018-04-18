Четверг и воскресенье названы самыми свободными днями в центре госуслуг Останкина

Столичные центры госуслуг обновили графики загруженности офисов. Согласно последним данным, меньше всего посетителей в объединенном центре госуслуг районов Останкинский и Марьина роща наблюдается по четвергам и воскресеньям.

А вот самым загруженным днем стал понедельник; в этот день на завершение «бумажных» дел потребуется чуть больше времени.

При этом наибольший наплыв клиентов центре в 17-м проезде Марьиной рощи, 4, корп.1 отмечается с 11.00 до 13.00 ежедневно. С открытия офиса и до 11.00, а также после 16.00 там относительно немноголюдно. (иб)