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Столичное УФАС возбудило дело в отношении «Паксофтпластик» по признакам нарушения закона «О рекламе»
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Столичное УФАС возбудило дело в отношении «Паксофтпластик» по признакам нарушения закона «О рекламе» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) возбудило дело в отношении «Паксофтпластик» по признакам нарушения законодательства о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении ООО «Паксофтпластик». В сервисах рекламы «Яндекс. Директ», Mail.Ru MyTarget и «Рамблер» размещена реклама пакетов, производимых ООО «Паксофтпластик», в которой для привлечения внимания потенциального потребителя используются товарные знаки «TAURAS PLAST» и «ТАУРАС ПЛАСТ», правообладателем которых является ЗАО «Таурас-Феникс» — производитель упаковочного оборудования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе является исключительным правом владельца товарного знака и его лицензиатов. Исключением из данного правила являются случаи, когда потребитель не воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услугодателя (например, при размещении в рекламе магазина товарных знаков реализуемых в нем товаров).
«В ближайшее время комиссии Московского УФАС России предстоит разобраться в законности использования в рекламе ООО «Паксофтпластик» товарных знаков правообладателем которых является — ЗАО «Таурас-Феникс». Заседание назначено на 8 мая 2018 г.», — добавили в пресс-службе.
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