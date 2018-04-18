ОП РФ попросила власти Москвы убрать из города пластиковые деревья

"Просьба к правительству Москвы — уберите пластиковые сакуры. Не позорьте нас. Надоели фальшивки", — сказала она.

Дударева призвала участников мероприятия поделиться наработками в области селекции, которые позволят высаживать живые сакуры в городе.

Искусственные сакуры появились в Москве весной 2018 года.