ОП РФ попросила власти Москвы убрать из города пластиковые деревья 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева попросила власти Москвы убрать пластиковые сакуры с территории города. Об этом она заявила в ходе V Международной специализированной выставки ландшафтной архитектуры и цветоводства «Интерфлора — зеленый город» в среду.
"Просьба к правительству Москвы — уберите пластиковые сакуры. Не позорьте нас. Надоели фальшивки", — сказала она.
Дударева призвала участников мероприятия поделиться наработками в области селекции, которые позволят высаживать живые сакуры в городе.
Искусственные сакуры появились в Москве весной 2018 года.