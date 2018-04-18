Ещё
ОП РФ попросила власти Москвы убрать из города пластиковые деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

ОП РФ попросила власти Москвы убрать из города пластиковые деревья 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева попросила власти Москвы убрать пластиковые сакуры с территории города. Об этом она заявила в ходе V Международной специализированной выставки ландшафтной архитектуры и цветоводства «Интерфлора — зеленый город» в среду.
"Просьба к правительству Москвы — уберите пластиковые сакуры. Не позорьте нас. Надоели фальшивки", — сказала она.
Дударева призвала участников мероприятия поделиться наработками в области селекции, которые позволят высаживать живые сакуры в городе.
Искусственные сакуры появились в Москве весной 2018 года.
ТАСС: последние новости
МГЕР создаст в городах группы по 100-200 человек, готовых за час выйти на улицу Лавров: США санкциями хотят наказать россиян за "неверный" выбор главы государства Чайка: британские власти не могли допустить возвращения Березовского в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»165
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника58
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение