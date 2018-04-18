Власти Нижегородской области намерены усилить борьбу за качество молочной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. / ТАСС /. Власти Нижегородской области намерены усилить борьбу за качество молочной продукции, производимой и реализуемой в регионе. Об этом сообщил в среду журналистам врио главы области Глеб Никитин.

"Я поручил усилить работу по проверкам качества молочной продукции и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей", — сказал он в ходе поездки в Городецкий район области, где посетил одно из ведущих в области предприятий по производству молока.

Роспотребнадзора, По словам Никитина, борьба с фальсификатом ведется как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, в Нижегородской области для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители правоохранительных органов Россельхознадзора . «С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля — обязательная маркировка молочной продукции», — напомнил Никитин.

В свою очередь, гендиректор молочного предприятия Нина Квасникова рассказала, что проблема фальсификата на рынке по-прежнему актуальна. «Продается много пальмового масла и сухого пальмового молока, и необходимо принимать меры для защиты добросовестных производителей», — сказала она.

Никитин отметил, что предприятия, производящие натуральную продукцию, являются основными покупателями сырья молочного животноводства региона.