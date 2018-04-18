Возле пермских школ установят новые знаки пешеходного перехода. Публикуем карту

Пермская дирекция дорожного движения планирует в мае начать установку дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети». Всего дорожники до 1 сентября возле школ повесят почти 900 предупреждающих знаков.

Новые дорожные знаки будут устанавливаться на перекрестках и дорогах возле школ и детских садов. Они выполнены на флуоресцентном желто-зеленом фоне, что должно повысить видимость в темное время суток.

— Видимость новых знаков будет улучшена за счет использования специальной флуоресцентной пленки, — сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. — Размер знаков может измениться с 900х900 миллиметров до 800х800 миллиметров. Новый размер при этом полностью соответствует требованиям стандартов по безопасности дорожного движения.

Устанавливать новые знаки будут на существующих светофорных столбах и новых опорах. На некоторых перекрёстках и улицах планируется повесить до 36 новых знаков. Завершить работы дорожная дирекция планирует к началу нового учебного года — до 30 августа 2018 года.

Места появления новых знаков можно посмотреть в нашей интерактивной карте.

Ранее Пермская дирекция дорожного движения сообщила о планах по установке в городе более 70 «лежачих полицейских». Точные адреса появления искусственных неровностей в администрации пообещали предоставить позже.