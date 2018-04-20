В России выработают моральный кодекс детского хирурга

20 апреля в рамках Симпозиума детских хирургов России состоится круглый стол Комитета Госдумы по охране здоровья.

Главными темами форума станут вопросы правового обеспечения детских хирургов, результаты импортозамещения медоборудования, а также морально-нравственные качества детского врача.

К участию в круглом столе приглашены депутаты-члены профильного комитета Государственной Думы, академики и члены-корреспонденты РАН , заведующие всех кафедр детской хирургии страны и ректоры российских медицинских вузов.

Как отметили организаторы круглого стола, большое внимание при обсуждении планируется уделить вопросам морали и права, нравственных ориентиров детского хирурга. Необходимо, считают в Госдуме, чтобы студенты-будущие врачи понимали, что цена человеческой жизни и здоровья маленького пациента безгранично высока.

По итогам симпозиума планируется принятие резолюций, которые послужат основой для подготовки федеральных клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов и пересмотру гайдлайнов — рекомендаций по лечению в медицине.

В дальнейшем планируется проведение европейской конференции, задача которой показать, что по некоторым позициям отечественная детская хирургия опережает европейскую клиническую практику.