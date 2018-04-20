Ещё
В России выработают моральный кодекс детского хирурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выработают моральный кодекс детского хирурга 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
20 апреля в рамках Симпозиума детских хирургов России состоится круглый стол Комитета Госдумы по охране здоровья.
Главными темами форума станут вопросы правового обеспечения детских хирургов, результаты импортозамещения медоборудования, а также морально-нравственные качества детского врача.
К участию в круглом столе приглашены депутаты-члены профильного комитета Государственной Думы, академики и члены-корреспонденты РАН, заведующие всех кафедр детской хирургии страны и ректоры российских медицинских вузов.
Как отметили организаторы круглого стола, большое внимание при обсуждении планируется уделить вопросам морали и права, нравственных ориентиров детского хирурга. Необходимо, считают в Госдуме, чтобы студенты-будущие врачи понимали, что цена человеческой жизни и здоровья маленького пациента безгранично высока.
По итогам симпозиума планируется принятие резолюций, которые послужат основой для подготовки федеральных клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов и пересмотру гайдлайнов — рекомендаций по лечению в медицине.
В дальнейшем планируется проведение европейской конференции, задача которой показать, что по некоторым позициям отечественная детская хирургия опережает европейскую клиническую практику.
Парламентская газета: последние новости
В США обсуждают введение новых санкций против России, заявили в Госдепе США назвали российские системы ПРО в Сирии «абсолютно неэффективными» День 20 апреля в истории
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники826
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США118
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой43
Первый легальный бордель открывается в России325
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение671
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение