В России усовершенствуют правовое регулирование практики детских хирургов

Возможности применения современных научных разработок в детской хирургии, результатов импортозамещения медоборудования и пути решения вопросов правового регулирования врачебной практики станут темами симпозиума детских хирургов, конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» и «круглого стола» «Детская хирургия и хирургия плода в Российской Федерации : законодательное регулирование практики, науки и подготовки кадров».

Мероприятия пройдут под эгидой думского Комитета по охране здоровья 19-22 апреля в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова при участии Всемирной организации здравоохранения . Участниками симпозиума станут члены профильного Комитета Государственной Думы , академики и члены-корреспонденты РАН , заведующие кафедр детской хирургии, ректоры медицинских вузов и другие эксперты. Кроме того, впервые в конференции и симпозиуме примут участие пациентские организации.

Как сообщил глава комитета, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов , результаты работы симпозиума, конференции и «круглого стола» должны помочь профессиональному сообществу найти новые методы подготовки будущих высокопрофессиональных медицинских кадров в рамках поручений Президента России и объявленного им Десятилетия детства.

«Студенты представляют свои научные работы по абдоминальной и торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии и андрологии, анестезиологии и реанимации, хирургии новорождённых и другим направлениям научного поиска жюри по профильным секциям. Работа студенческих жюри дополняется экспертным мнением ведущих профессоров», — отметил глава профильного комитета.

По его словам, целью конференции является обсуждение научных проблем и клинической практики на самом высоком уровне, передача традиций известных хирургических школ страны следующим поколениям врачей.

В текущем году детские хирурги, колопроктологи, патоморфологи, специалисты лучевой диагностики, анестезиологи и реаниматологи обменяются мнениями по болезни Гиршпрунга и нейроинтестинальной дисплазии у детей.

Ежегодные тематические симпозиумы завершаются принятием резолюций, которые впоследствии лежат в основе подготовки федеральных клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов.