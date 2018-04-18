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В России усовершенствуют правовое регулирование практики детских хирургов
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В России усовершенствуют правовое регулирование практики детских хирургов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Возможности применения современных научных разработок в детской хирургии, результатов импортозамещения медоборудования и пути решения вопросов правового регулирования врачебной практики станут темами симпозиума детских хирургов, конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» и «круглого стола» «Детская хирургия и хирургия плода в Российской Федерации: законодательное регулирование практики, науки и подготовки кадров».
Мероприятия пройдут под эгидой думского Комитета по охране здоровья 19-22 апреля в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова при участии Всемирной организации здравоохранения. Участниками симпозиума станут члены профильного Комитета Государственной Думы, академики и члены-корреспонденты РАН, заведующие кафедр детской хирургии, ректоры медицинских вузов и другие эксперты. Кроме того, впервые в конференции и симпозиуме примут участие пациентские организации.
Как сообщил глава комитета, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов, результаты работы симпозиума, конференции и «круглого стола» должны помочь профессиональному сообществу найти новые методы подготовки будущих высокопрофессиональных медицинских кадров в рамках поручений Президента России и объявленного им Десятилетия детства.
«Студенты представляют свои научные работы по абдоминальной и торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии и андрологии, анестезиологии и реанимации, хирургии новорождённых и другим направлениям научного поиска жюри по профильным секциям. Работа студенческих жюри дополняется экспертным мнением ведущих профессоров», — отметил глава профильного комитета.
По его словам, целью конференции является обсуждение научных проблем и клинической практики на самом высоком уровне, передача традиций известных хирургических школ страны следующим поколениям врачей.
В текущем году детские хирурги, колопроктологи, патоморфологи, специалисты лучевой диагностики, анестезиологи и реаниматологи обменяются мнениями по болезни Гиршпрунга и нейроинтестинальной дисплазии у детей.
Ежегодные тематические симпозиумы завершаются принятием резолюций, которые впоследствии лежат в основе подготовки федеральных клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов.
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