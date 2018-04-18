Ямал стал одним из самых информационно открытых и безопасных

На Ямале 86 процентов жителей используют механизм получения услуг в электронном виде, и здесь автономный округ — в числе лидеров среди субъектов России

На портале госуслуг представлено 257 электронных государственных и муниципальных услуг, за год их количество увеличилось на 60 процентов. В прошлом году ямальцы получили 92 тыс. услуг в электронном виде, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сегодня, 18 апреля, заместитель губернатора ЯНАО руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь сообщила на заседании правительства.

В докладе особое внимание она уделила информационной безопасности.

«География угроз самая обширная, и мы понимаем, что эта тема будет только усиливаться», — подчеркнула Наталия Фиголь, отметив, что система защиты информации в округе имеет всестороннюю поддержку.

Докладчик привела такие данные: в отношении государственных и муниципальных систем в прошлом году было зафиксировано 170 млн киберугроз, и все они успешно отражены; с начала года их число составило 12 млн, причём половина пришлась на предвыборную неделю.

С 2010 года Ямал сделал серьёзный рывок в развитии инфраструктуры электросвязи, и сейчас занимает лидирующие позиции в стране. За пять лет на четверть возросло количество абонентов сети интернет, сейчас их — более 150 тыс. ; на 22 процента, до 78 процентов увеличилась доля домохозяйств, подключённых к интернету, втрое, более чем до трёх тысяч увеличилось число базовых станций сотовой связи. Благодаря взаимодействию окружной и муниципальной власти, операторов связи и предприятий ТЭКа продолжается развитие магистральных линий связи: в 2017 году модернизированы радиорелейные линии к посёлку Тазовский и селу Газ-Сале; планируется запуск линии к Красноселькупу, что обеспечит связь с отдалёнными посёлками.

Позитивным фактом, позволяющим существенно экономить бюджетные средства, Наталия Фиголь назвала расширение региональной межведомственной телекоммуникационной сети, число участников которой увеличилось практически вполовину, ежегодно проводится свыше 600 сеансов видеоконференцсвязи.

«Президент отметил, что «эффективность госуправления зависит от открытости власти». И здесь у нас есть успехи: по итогам прошлого года мы вошли в пятёрку регионов-лидеров по этому показателю. Только за год количество размещённых наборов региона увеличено в несколько десятков раз. И перечни информации, обязательной к размещению, регулярно дополняются», — сказала заместитель губернатора, подтвердив, что работа по открытому правительству и расширению форматов взаимодействия с жителями будет продолжена.