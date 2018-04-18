Отравление Скрипалей: нашлись брошенная машина и «тайная квартира» Юлии

Дочь Сергея Скрипаля и ее бойфренд до отъезда девушки в Солсбери чего-то очень опасались

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии остается одной из главных загадок этого года. Что происходит с ними сейчас — тайна, которую британцы не спешат раскрывать. Тем временем мы продолжили наше мини-расследование в России : нашли последнее жилье перед отъездом в Солсбери и брошенный автомобиль Юлии. И выяснили, что она и ее молодой человек чего-то опасались: машина Скрипаль увешана иконами, а дверь в тамбур на этаже пара не оставляла открытой ни на секунду.

Когда Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления, с ней, по нашим сведениям, случилась истерика — девушка не смогла дозвониться своему любимому. Кажется, Степан сделал все, чтобы исчезнуть не только из ее жизни, но и из поля зрения окружающих…

Квартиру на 6-м этаже дома в двух шагах от Можайского шоссе Юля ее бойфренд Степан Викеев сняли в начале января. В «двушке» Юлии на улице Давыдковская (в 15 минутах езды отсюда) начался ремонт, поэтому молодые люди на время арендовали жилье. Владелец квартиры — бизнесмен Алексей (в его собственности нескольких торговых центров и других компаний). Сам предприниматель квартирует на Большой Якиманке, а жилище, как говорят соседи, постоянно сдает и после каждых постояльцев делает ремонт.

Юлия и Степан заселились с двумя собаками (у девушки дворняжка по кличке Нуар, о судьбе которой мы уже рассказывали, у кавалера — чёрный пес породы водолаз). Вот что рассказывают соседи по этажу — рядом проживает Оксана, которая тоже держит собаку:

— Обычно они вдвоем гуляли с собаками — либо очень рано утром, либо поздним вечером, часов в 22.00. Возле деревьев пройдутся, и домой. Хотя собака у Степана большая — ее ведь гонять как следует надо. Как-то он сказал мне, что мой пес очень злой породы, но я ответила, что в душе он добрый.

— Понятно было, какие между ними отношения?

— Деталями своей жизни они не делились. При встрече Юля все время молчала, Степан более общительный. Одевались как обычные люди, спортивный стиль одежды предпочитали. Заметили такую особенность — Степан все время закрывал дверь в тамбур, как будто боялся чего-нибудь.

— Гости к паре приходили?

— День рождения Степана 26 февраля они тут справляли, друзья были. А еще здесь часто появлялась мама Степана Татьяна Васильевна (она плотно опекала своего сына, это подтвердили нам и друзья семьи и соседи по адресу в Подольске , — Авт.). У нее тоже был пунктик насчет закрытия двери — около месяца назад я вышла с ведром мусор выносить на лестничную клетку, она тут же щелкнула замком. А я без ключей, в домашних тапочках. Стала звонить по соседям, она вышла. Я укорила — мол, ну что же вы, я ж на две секунды. А она ответила резко, что дверь должна быть закрыта.

Консьерж подъезда — строгий пенсионер Владимир, мимо которого и мышь не прошмыгнет, божится, что видел Степана полторы недели назад. Судя по всему, после этого парень незаметно съехал. По некоторым данным, до этого, 20 марта (Скрипали были отравлены 4 марта), Степан увез свои вещи и собаку.

— Квартира пока закрыта, следователи не приходили, — говорит консьерж. — А Юлия запомнилась как неразговорчивая особа, часто курсировала то туда, то сюда с хозяйственными сумками. Крупная женщина (речь идёт о матери Степана) часто наведывалась к ним гости.

Между тем прояснилась судьба Юлиного автомобиля — паркетника «Форд Куга». Юля пользовалась машиной накануне вылета в Лондон — 2 марта, когда ездила на работу в красногорскую компанию по производству пищевых ингредиентов. Она, кстати, занимала там солидную должность — помощника учредителя компании. А потом след иномарки исчез.

«Форд» мы нашли припаркованным возле дома, напротив подъезда. Водительское удостоверение Юля получила немногим больше года назад. И, похоже, относилась к вождению с опаской — в салоне мы разглядели несколько икон. Сам автомобиль заперт (не опечатан и следов взлома не имеет), а ключи, возможно, хранятся у Степана.

Где же теперь живет сам Викеев? В квартире по месту регистрации в подмосковном Подольске никого нет. Предположительно, парень вместе с матерью Татьяной Васильевной (напомним, она возглавляет НПО Институт современных проблем безопасности) и отцом, реставратором Владимиром Степановичем, переехали на дачу. Семейство всячески уклоняется от общения с журналистами.

Нам удалось выяснить новые детали биографии Викеевых. Степан родился в городе Донской Тульской области, откуда родом Татьяна Васильевна. Дед Степана по матери — герой ВОВ Василий Иосифович Пираев (родился в 1919 году), награжден орденом Отечественной войны II степени. Другой дед по отцовской линии, красноармеец Степан Федорович Викееев (родился в 1917 году) имел орден Отечественной войны I степени.

Отец Степана родом из абхазского села Лечкоп. Как нам пояснил местный участковый, Викеевы уехали из Абхазии до начала грузинско-абхазского конфликта 1992-1993 года, родственников там не осталось. Становится понятным, почему Татьяна Васильевна относилась к будущей невестке с некоторой прохладой — при таких-то героических предках отец Юлии всегда оставался бы для нее прежде всего предателем.

Сам Степан, тем не менее, особых карьерных успехов к своим 30 годам не достиг. Трудовой путь в 2010 году он начал менеджером по продажам и работе с клиентами в продуктовой компании, перебрался на должность ассистента руководителя в финансовой фирме, а после стал ведущим научным сотрудником кафедры «Экономическая социология» Института высших управленческих кадров (институт сейчас время лишен регистрации). Впрочем, в копилке парня знание испанского (в 2006 году он проходил практику в Университете Балеарских островов) и защита диссертации в МГУ им. Ломоносова.