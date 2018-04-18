Ещё
Новый бьюти-тренд: макияж, маскирующий величину и неровную форму носа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Новый бьюти-тренд: макияж, маскирующий величину и неровную форму носа 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Кто сказал, что акцентом бьюти-образа должны быть глаза или губы? Визижист и блогер Эшли Саммер утверждает, что именно нос — идеальный холст для экспериментов с косметикой. Она одной из первых начала рисовать на нем сердечки, звезды и фрукты, которые маскируют неровность форм лучше пластических операций, а позже флешмоб поддержали Instagram-пользователи со всего мира. Чтобы быть в тренде, достаточно уметь обращаться с тенями, хайлайтером или флеш-тату, красить другие части лица при этом необязательно.
Публикация от ashlee Ⓥ (@ashleesummer) 17 Апр 2018 в 12:37 PDT Публикация от Albert Angel Bueno (@buec) 10 Янв 2018 в 8:40 PST Публикация от Jess Girillo 🤡🔮👀🎃👻✨🃏🐸🎪🌷🕸⚡️🌈 (@froglady444) 12 Янв 2018 в 11:25 PST Публикация от 🏁⚡️R I N⚡️🏁 (@gothfruits) 5 Апр 2018 в 5:12 PDT Публикация от Eve🌹 (@evelynnnxo_) 5 Фев 2018 в 6:04 PST Публикация от @blondetaki 24 Фев 2018 в 12:00 PST Публикация от ashlee Ⓥ (@ashleesummer) 23 Мар 2018 в 1:50 PDT Публикация от Karla Garcia (@karlitacosita) 14 Фев 2018 в 11:08 PST Публикация от 🍑Tiponya Amber (@mamapeach_) 16 Мар 2018 в 2:10 PDT Публикация от Gianna Paola Jimenez 🇩🇴🇭🇹 (@iamgiannapaola) 3 Апр 2018 в 8:24 PDT Публикация от Skyz Highlight (@skyzhighlight) 17 Апр 2018 в 3:52 PDT Публикация от @sounthie 21 Янв 2018 в 12:09 PST
Собака: последние новости
Опубликован список закрытых эвакуационных выходов в петербургских ТЦ, школах и общежитиях Монетный двор в Петропавловке откроют для посетителей Артем Балаев: «Мужчина не должен выглядеть так, будто он долго собирался»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»165
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника58
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение