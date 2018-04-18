Новый бьюти-тренд: макияж, маскирующий величину и неровную форму носа

Кто сказал, что акцентом бьюти-образа должны быть глаза или губы? Визижист и блогер Эшли Саммер утверждает, что именно нос — идеальный холст для экспериментов с косметикой. Она одной из первых начала рисовать на нем сердечки, звезды и фрукты, которые маскируют неровность форм лучше пластических операций, а позже флешмоб поддержали Instagram-пользователи со всего мира. Чтобы быть в тренде, достаточно уметь обращаться с тенями, хайлайтером или флеш-тату, красить другие части лица при этом необязательно.

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