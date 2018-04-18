По 303 рубля за дерево: оштрафовали подрядчика, искалечившего деревья на Мориса Тореза

Тюмени наказали подрядчика, который обрезал деревья «на столб» у McDonals на улице Мориса Тореза. Варварскую обрезку проводили незадолго до открытия фастфуда. От действий рабочих пострадали 20 тополей, 10 кленов и 3 березы.

— За нарушение требований правил благоустройства Тюмени и повреждение зеленых насаждений — 33 деревьев — в отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административной ответственности, — рассказал 72.ru Владислав Черкашин, руководитель управы Центрального административного округа Тюмени. — На заседании административной комиссии вынесено постановление о назначении предпринимателю штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Дополнительно предпринимателю придется компенсировать ущерб за повреждение деревьев. Точную сумму смогут подсчитать только после того, как деревья выйдут из зимней спячки и появятся листья.

Также в начале апреля такой варварской процедуре подверглись деревья у дома № 9 на улице Федюнинского. На проводивших обрезку составили административный протокол.

Обрезку деревьев «на ствол» запретили прокуроры в 2009 году. До вмешательства надзорного органа в Тюмени от нее пострадали более 150 тысяч деревьев.