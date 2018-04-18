Ученая стала проституткой, чтобы закрыть студенческий долг

Работники британского борделя рассказали телеканалу Би-би-си о своей жизни и выборе профессии.

Журналисты телеканала посетили двухкомнатную квартиру, расположенную в викторианском жилом квартале Лондона, и поговорили с Луизой, уроженкой Британии.

Девушка рассказала, что по образованию она морской биолог, но по специальности никогда не трудилась. По ее словам, она предпочитает работать три-четыре дня в неделю как секс-работник, зарабатывая при этом 900 фунтов в неделю (80 тысяч рублей — прим. «Ридуса» ), чем «пахать по 12 часов в день на заправке с минимальной зарплатой».

Несмотря на то, что на работу проституткой ее толкнул долг в 20 тысяч фунтов, который образовался за годы ее учебы в университете, Луиза пытается опровергнуть стереотипы, сложившиеся вокруг секс-работниц.

Как заверяет девушка, она сама выбрала такой путь, никто ее к этому не принуждал.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что я на наркотиках, что меня эксплуатируют или что якобы я стала жертвой торговли людьми. Я обычный человек, который хочет зарабатывать деньги, и выполнять ту работу, которую я выбрала», — говорит Луиза.

За день британка обслуживает до девяти клиентов. Они платят по 70 фунтов (примерно шесть тысяч рублей. — прим. «Ридуса»), 45 из них идет секс-работнице, а 25 фунтов — борделю.

Его владельцем является бывший полицейский. 45-летний Карл уверяет, что у него нет проблем с законом, несмотря на то, что бордели в Англии и Уэльсе незаконны.

«Мы не разрешаем употреблять наркотики девочкам. Мы проверяем все паспорта. Если у нас есть сомнения, что они занимаются эскортом не по своей воле, мы позвоним в полицию», — уверяет мужчина.

Карл и его работница Луиза выступают за легализацию публичных домов. У владельца борделя и его жены есть компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в качестве агентства эскорта. Он и его сотрудницы платят налоги.

По словам Луизы, если бы она работала в одиночку, она подвергалась бы насилию клиентов.

«Если я работаю сама, и закон позволяет мне это делать, я нахожусь во власти клиентов. Они могут прийти, изнасиловать и избить меня. Но если я работаю в публичном доме, где есть другие женщины и приемная, это в миллион раз безопаснее», — подытожила секс-работница.