В этом году в Советском районе Самары благоустроят 10 дворов

Одно из таких мест 18 апреля осмотрели депутаты — ул. Антоново-Овсеенко, 101. Подрядчиком является ООО «Вега Групп Регион». Компания уже приступила к работам, которые планирует завершить к 1 сентября.

Заместитель директора по строительству компании-подрядчика Артем Дьяченко рассказал, что дворовая территория будет разделена на три части: одна будет для мини-футбола, на второй — спортивная площадка и третья — детское игровое оборудование. «Проект благоустройства двора прорабатывался совместно с жителями: они выбирали оборудование, вносили коррективы, решали, где и что лучше поставить», — подчеркнул он.

Вадим Бородин рассказал, что всего в районе 321 двор, из них около 250 необходимо отремонтировать. «Делая дворы, мы должны привести в порядок дороги в них. Во дворе на Антоново-Овсеенко одна дорога ведет к Самарскому государственному университету путей сообщения и школе, с другой стороны — строящийся детский сад на улице Ратнера, — отметил Вадим Бородин. — Я считаю, что необходимо увеличивать средства на внутриквартальные территории. В районе необходимо отремонтировать 81 тыс. кв. м таких территорий».