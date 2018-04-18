Богородские пенсионеры достали спицы, пряжу и клубки

В районе Богородское набирает обороты проект московское «Активное долголетие».

Библиотека №74 присоединилась к проекту «Активное долголетие», который стартовал совсем недавно в Москве . Теперь пенсионеры-москвичи могут посетить центры социального обслуживания, библиотеки и т.п. и записаться в любой кружок по интересам или принять участие в мастер-классах.

К примеру, в стенах библиотеки № 74 организованы различные мастер-классы и развлекательные мероприятия. Так горожане начали учиться вязать на спицах. Кто-то в первый раз, а кто-то уже опытный мастер, но все участники занятия хотят научиться чему-то новому.

Как сообщили сотрудники библиотеки, участники программы учатся вязать и учат друг друга, читают стихотворения за работой, и, как в старину, поют.

Записаться в бесплатную студию все еще можно по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 77.