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Минэкологии Московской области привлекли к слушаниям иска о закрытии «Ядрово»
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Минэкологии Московской области привлекли к слушаниям иска о закрытии «Ядрово» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Волоколамский городской суд привлёк Министерство экологии и природопользования Московской области к слушаниям по иску восьми жителей к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» с требованием закрыть приём отходов и провести рекультивацию свалки. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Минэкологии явилась в суд с собственным ходатайством об участии в деле. С такой же просьбой выступили представители истцов. Приняв решение о привлечении Минэкологии к делу, суд отложил заседание на 3 мая.
Ещё один коллективный иск от жителей района к оператору «Ядрово» Волоколамский городской суд рассмотрит 7 мая. Оба иска были поданы до массового отравления детей в Волоколамске.
Экологическая ситуация в Волоколамске осложнилась 21 марта, когда на территории мусорного полигона «Ядрово» произошёл выброс свалочного газа. В результате выброса 93 взрослых и 222 ребёнка обратились за медпомощью. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
В конце марта исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил, что оператора полигона привлекут к ответственности. На свалке возьмут образцы воды и почвы для того, чтобы подсчитать возможный ущерб для окружающей среды.
Жители Волоколамска направили на рассмотрение городского суда восемь исков на предмет возмещения морального вреда на сумму 100 тысяч рублей каждый. Кроме того, семь жителей города, пятеро из которых действуют от лица несовершеннолетних, подали в суд заявление с требованием закрыть полигон.
Также сообщалось, что Роспотребнадзор приступил к созданию гигиенического норматива для определения неприятных запахов в воздухе. Предлагаемая мера поможет защитить граждан от этого раздражающего фактора.
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