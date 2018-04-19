Россия разыграет в Крыму исламскую карту

В этом году в Крым может прибыть с визитом делегация ОИС. Об этом пишет « Независимая газета » со ссылкой на бывшего премьер-министра РФ, а ныне главу Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина . По его словам, договоренность о визите была достигнута на встрече Степашина с генсеком ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином в Джидде.

«Обсуждая ситуацию с мусульманским населением в России, мы констатировали межконфессиональный мир в нашей стране», — подчеркнул Степашин. Очевидно, визит в Крым требуется для того, чтобы убедиться в этом. Обе стороны «подчеркнули важность содействия… мирному сосуществованию различных общин различных религий», пишет сайт ОИС.

Приторно сладкие речи о мирном сосуществовании скрывают глубокую проблему неприятия ОИС российской юрисдикции над Крымом. Все 22 страны, входящие в организацию, считают полуостров неотъемлемой частью Украины , которая весной 2014 года едва не стала полноценным членом ОИС. Сейчас и Россия, и Украина имеют в ОИС статус страны-наблюдателя.

В апреле 2014 года генсек ОИС Ияд аль-Мадани официально принимал основателя Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафу Джемилева . Оба охарактеризовали ситуацию на полуострове как «российскую оккупацию». Тогда обсуждались строительство в Крыму при поддержке ОИС национальных школ и возможность обучения крымских татар в зарубежных исламских вузах.

ОИС не прочь воспользоваться проблемами России в Крыму для своих целей. Предметом торга с Москвой может стать Косово, независимость которого не признает Россия, а также Нагорный Карабах. ОИС настаивает на освобождении НКР «от армянской оккупации» и возвращении его под юрисдикцию Баку . В Москве не разделяют это мнение.

— Крымские татары интегрировались в российское правовое поле, — говорит сопредседатель общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев. — Мы понимаем, что Крым — это уже неотъемлемая часть Российской Федерации. Выборы президента РФ показали, что 42% крымских татар в них участвовали. В украинский период эта цифра была ниже.

«СП»: — Но на фоне общей явки по Крыму — 71,5%, не так много. Видимо, нарушения прав крымских татар все же имеются…

— Не надо на этом спекулировать. Наши правоохранительные органы борются с теми сектами, которые запрещены не только в России, но и в Европе. Та же « Хизб ут-Тахрир » ** бы запрещена в свое время европейскими судами по инициативе Германии . А почему они здесь должны разгуливать свободно?! Им государство два года давало, чтобы одуматься и жить нормально.

«СП»: — Их единоверцы живут в Крыму «нормально»?

— Да, у нас мусульмане не ущемляются. Если вы придерживаетесь традиционного ислама — пожалуйста. У нас строятся новые мечети, реставрируются старые в селах. Строится Соборная мечеть — та, на которой Меджлис спекулировал последние 25 лет. Она будет одна из крупнейших в РФ. Через полгода-год все будет уже готово. На той неделе Духовное управление мусульман Крыма открыло радио. Я лично был на презентации.

«СП»: — То есть приезда критически настроенной делегации ОИС бояться не надо?

— Пускай приедут, посмотрят. Пусть увидят по факту, как живут крымские татары. Увидят, что никто их по автозакам не сажает. Мы и сами должны об этом больше говорить. Пусть центральное телевидение чаще приглашает общественников из числа крымских татар. Мы расскажем, как все на самом деле. Но, вообще, надо понимать, что в стране много проблем. В Крыму живут не только крымские татары, но и другие народы.

О том, какие цели преследует Москва, приглашая ОИС в Крым, рассказал эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов

— Для России важно показать исламскому миру в лице ОИС, что вхождение Крыма в ее состав не повлияло на ущемление прав крымских татар. Более того, Москве важно продемонстрировать, что у Меджлиса крымско-татарского народа , который находится вне Крыма, нет права представлять крымских татар, а потому прислушиваться следует к тем крымско-татарским организациям, которые функционируют в Крыму.

Соответственно, если визит генсека ОИС в Крым состоится, то будет организована его встреча с руководством крымско-татарских организаций, включая Духовное управление мусульман Крыма. Ему подтвердят, что довольны вхождением полуострова в состав России. Более того, скорее всего, генсека ОИС в ходе визита пригласят посмотреть на строящуюся соборную мечеть в Симферополе , которую строят при поддержке Путина.

Все это призвано если не окончательно изменить позицию ОИС по Крыму, которая его пока по-прежнему считает частью Украины, то, по крайней мере, внести ясность, что не проукраинский Меджлис представляет интересы крымских татар, а пророссийские организации. То есть ОИС должен корректировать свое отношение к Крыму в связи с этой ситуацией.

«СП»: — В ОИС в связи с Крымом вспоминают о Косово и Нагорном Карабахе…

— Будут ли договоренности относительно обмена признаний (Россия признает независимым Косово, страны ОИС признают Крым частью России), пока трудно сказать, хотя потепление отношений к Москве со стороны многих членов ОИС — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Ирана и др., дают возможность увидеть смягчение позиции мусульманских стран по отношению к признанию Крыма российской территорией.

Крымский политолог Владимир Джаралла предлагает рассматривать предстоящий визит ОИС в контексте глобального противостояния на планете, обострившегося в последнее время.

— Здесь надо смотреть на общую ситуацию, которая сложилась вокруг даже не Крыма, а России и в мире в целом. Мы сейчас живем в условиях пропагандистской войны, которую сопровождают, в том числе и реальные боевые действия, а иногда и подменяют их. Достаточно вспомнить скандалы вокруг применения химического оружия. Эти пропагандистские войны потрясают своей постановочностью, но всегда найдутся те, кто в них верит. Они предназначены, чтобы рождать эмоции у аудитории.

Исходя из этих условий, и надо рассматривать визит ОИС. Не принявшие возвращение Крыма в состав России руководители Меджлиса, прежде всего Мустафа Джемилев, обладают еще со времен диссидентства против СССР, хорошими позициями на Западе. И поэтому они сейчас воссоздали при поддержке западных структур систему распространения диссидентской информации. Причем, действуют строго по методичке: сообщается о многочисленных притеснениях, даже преступлениях против крымско-татарского населения в Крыму, при этом никаких доказательств не приводится, либо важные факты умалчиваются.

«СП»: — Например?

— Например, если человек получил срок за телефонный терроризм, то сообщается, что он пострадал за свои убеждения, а не за поступок. И таких фактов много.

«СП»: — Получается, Меджлис хитрее российского государства?

— Здесь есть две проблемы. Первая заключается в том, что те, кто отвечает за контрпропаганду в Крыму, явно не дорабатывают. Их работу нельзя назвать эффективной. Федеральный центр дает очень много полномочий, но местные власти должны их реализовывать, а не создавать видимость работы.

А вторая, более серьезная, проблема, и с ней столкнулся вице-премьер РК Георгий Мурадов , который пытается доносить правду о ситуации в Крыму на международном уровне, состоит в том, что нас там не слушают. Наши люди участвуют в конференциях экспертов, но их аргументы просто не воспринимаются. Существует самый настоящий заговор молчания. Это для нас стало неожиданностью. Нам говорят о толерантности, но в случае Крыма мы сталкиваемся с нежеланием слушать другого.

Исходя из этого, новость о возможном визите ОИС выглядит положительной. Следует заметить, что большинство стран исламского мира не участвует в западной кампании давления на Россию. Более того, с начала сирийской операции Россия стала вести диалог со всеми и сейчас не является противником ни одной страны на Ближнем Востоке.

Поэтому даже критически настроенные члены делегации ОИС — положительный факт. Они увидят то, что происходит на самом деле, познакомятся с различными точками зрения. Это будет независимый взгляд на ситуацию, которая, конечно, полностью отличается от того, о чем нам приходится слышать на Западе, где присутствует только ложь.

«СП»: — Какой негатив они могут заметить в Крыму?

— Например, то, что диалог по национальной линии между местной властью и национальными организациями крымских татар находится в тупике и практически полностью отсутствует. Можно вспомнить энергичного, пророссийского, яркого деятеля среди крымских татар Руслана Бальбека (сейчас депутат Госдумы — авт.), но это чуть ли не единственный пример. Других просто не слышат. Мол, у нас есть Бальбек, он активен и этого достаточно. Это неправильно. Диалог должен идти постоянно.

* Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

** «Хизб ут-Тахрир» («Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», «Исламская партия освобождения») решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года включена в список террористических организаций, деятельность которой запрещена на территории России.

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