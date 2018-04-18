Член ОП России рассказал о «распаеванной» боли крымских татар

"Когда мы были сейчас с международными наблюдателями на выборах (президента России 18 марта в Крыму — ред.), глава Бахчисарайского района рассказал о том, что тот участок, откуда депортировали крымских татар, откуда увозили их, они просто поделили на пая и раздали своим близким людям. Вот это ли доброе отношение к своим, близким людям, к своей истории тех людей, которые вроде бы больше всех кричали о том, что ущемляются права их народа?.. ", — риторически заметил он.

При этом Крганов подчеркнул, что после воссоединения Крыма с Россией республиканские власти приняли решение возвести на этом месте мемориальный комплекс.

Он также отметил, что представители Организации исламского сотрудничества выразили желание посетить Крым.

"Делегация этой очень уважаемой организации хочет приехать в Крым и посмотреть на положение мусульман Крыма. Я думаю, что они будут приятно удивлены тем, что там происходит", — предположил Крганов.

В связи с этим он напомнил, что во время нахождения Крыма в составе Украины местные мусульманские духовные организации не имели возможность оформить официальную регистрацию.

"Они были фактически бесправными. Не возвращались им и объекты культа, религиозные здания, не было решения о строительстве (Соборной — ред.) мечети в Симферополе, которую очень давно ждали наши собратья — мусульмане Крыма", — рассказал общественник.

Первая очередь мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации, на железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе открыли 18 мая 2016 года. Завершить строительство объекта планируется к 75-летию депортации народов из Крыма в 2019 году. Строительство мемориального комплекса ведется в соответствии с реализацией указа президента РФ о реабилитации репрессированных народов и осуществляется за счет бюджетных средств. Общий объем финансирования составляет 400 млн руб.