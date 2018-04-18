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Повезет в любви: с начала года зауральцы купили на почте больше 100 тысяч лотерейных билетов
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Решена судьба российских банков в SWIFT

Повезет в любви: с начала года зауральцы купили на почте больше 100 тысяч лотерейных билетов 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
За первый квартал 2018 года в почтовых отделениях области приобретено уже более 122 тысяч лотерейных билетов — это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего на удачу полагаются жители Кургана, Шадринска и Макушино.
Всего по лотерейным билетам, купленным в почтовых отделениях в 2017 году, выплачено более 13 миллионов выигрышей на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
— Больше всего обладателей счастливых билетов оказалось в Московской области — там повезло почти 554 тысячам человек. Более 500 тысяч победителей проживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, свыше 400 тысяч — в российской столице, — рассказали в пресс-службе курганского филиала ФГУП «Почта России».
А вот самые большие выигрыши получили жители Воронежской области: счастливый билет принес двум землякам 506 миллионов и 13,8 миллиона рублей. 9,3 миллиона рублей досталось победителю из Республики Карелия. Еще 6 человек выиграли суммы свыше 3 миллионов рублей.
Что касается выигрышей от 1 миллиона, то их обладателями стали 75 клиентов «Почты России». Это 6 человек из Самарской области, а также жители Воронежской, Ивановской, Иркутской областей, Удмуртской Республики, Москвы, Алтайского и Краснодарского края, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ставропольского края, Чувашской Республики, Ямало-Ненецкого АО, Архангельской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей.
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