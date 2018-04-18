«Лестница выскользнула». На стадионе «Нижний Новгород» рабочий упал с высоты второго этажа

— Рабочий пошел на обед в бытовку, — рассказал NN.ru один из рабочих стройки. — Полез на второй этаж. Здесь бытовки расположены в два этажа. Обычная деревянная лестница, по которой он поднимался, выскользнула, и он упал вместе с ней с высоты 2 этажа. Хотя это все должно было быть оборудовано — и конструкции лестничные, и площадки перед бытовками.

Мужчину увезли на скорой.

Редакция направила запрос в пресс-службу областного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию.

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