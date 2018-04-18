Ещё
«Лестница выскользнула». На стадионе «Нижний Новгород» рабочий упал с высоты второго этажа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

«Лестница выскользнула». На стадионе «Нижний Новгород» рабочий упал с высоты второго этажа 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Рабочий пошел на обед в бытовку, — рассказал NN.ru один из рабочих стройки. — Полез на второй этаж. Здесь бытовки расположены в два этажа. Обычная деревянная лестница, по которой он поднимался, выскользнула, и он упал вместе с ней с высоты 2 этажа. Хотя это все должно было быть оборудовано — и конструкции лестничные, и площадки перед бытовками.
Мужчину увезли на скорой.
Редакция направила запрос в пресс-службу областного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее мы рассказывали о гибели рабочего на «стройке века».
nn.ru: последние новости
Жителям Мещеры начали выдавать пропуски для машин на время ЧМ-2018: как получить разрешение «Дяде Юре — ура!» Рассказываем о следах подвига Юрия Гагарина в Нижнем Новгороде 15 свиней и один «фермер-афганец» в Нижнем Новгороде угрожают срывом ЧМ-18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»169
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника57
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение