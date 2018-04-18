Великий и могучий «вау»! Эксперт о том, почему меняется русский язык

Академик Дмитрий Лихачёв , чья речь считалась эталоном разговорного языка, признавался: некоторые люди не говорят, а «плюются словами».

Впрочем, с тех пор, когда ко­фе­ был только мужского рода, утекло немало воды. И вот уже лингвисты вполне серьёзно изучают такие слова, как «красава», «досвидос» и «батониться».

Почему русский язык меняется на глазах, и нужно ли сегодня быть грамотным, « АиФ на Дону » узнавали у директора Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ (ИФЖиМКК) и кандидата филологических наук Натальи Архипенко

О чём речь!

Когда в области шесть лет назад стартовала образовательная акция «Тотальный диктант», то на неё пришли всего 80 человек. На прошлой неделе в Ростове писали под диктовку уже полторы тысячи человек. Многие из них специально начинали подготовку за пару месяцев. Который год в ИФЖиМКК читают лекции перед тотальным диктантом. И хотя больше половины участников традиционно получают за него двойки, растущий интерес к грамотности налицо.

Юлия Панфиловская, «АиФ на Дону»: Наталья Анатольевна, к 150-летию словаря Даля компания «Яндекс» опубликовала исследование об использовании слов из него при поисковых запросах. Оказывается, 40% слов из словаря Даля вышли из употребления. Получается, русский язык теряет былое величие?

Наталья Архипенко: Это напоминает мне историю про молодёжь, которая совсем уже не та, а мир катится в тартарары. Ещё за 35 веков до нашей эры на одной из гробниц фараона были выбиты слова про ужасное молодое поколение, из-за которого близится конец света. Так и многие специалисты сокрушаются, что великий русский язык остался в прошлом, а будущее его предрешено.

Вообще, филологи и лингвисты делятся на два лагеря: консерваторы и те, кто спокойно относится к переменам. Я примыкаю ко второму. Верю, что русский язык настолько мощный и сильный, что переварит и выплюнет любое модное веяние, оставив только лучшее. Он в принципе меняется всё время, такой же подвижный, как и окружающий нас мир.

В 90-е все вдруг заговорили на криминальном жаргоне, который стал просачиваться в официальную прессу, хотя в советское время язык был жёстко кодифицирован — разговорный, научный, публицистический стили не пересекались. И эта волна как пришла, так и ушла, оставив лишь самый смак в виде «крыши» или «рэкета», выражения «лица кавказской национальности», заимствованного из милицейских протоколов.

Но это не обедняет речь, она просто становится другой. Взять, допустим, словечко «вау». Я сама его с удовольствием использую, потому что оно отлично передаёт эмоцию, которую не выразишь, например, междометием «ух ты!».

И так было всегда, и в Петровскую эпоху, когда Россия «прорубила окно в Европу» и к нам хлынули заимствования из голландского, немецкого и других языков, которые сегодня стали родными, и в эпоху Просвещения, когда не гнушались французским. Вот, например, привычные всем огурец, актёр, крем, фонарь — заимствованные слова.

Не читал, но осуждаю

— Хорошо, но как без содрогания относиться к «звОнит»? Того глядишь, станет вполне себе правильным, как это произошло с кофе среднего рода…

— Можно содрогаться сколько угодно, но языковое изменение нельзя запретить, его зафиксируют, если на то будут веские причины, хотите вы того или нет. Сегодня языковую среду формируют не академики, а люди с самым разным культурным багажом и это многое объясняет.

Другое дело, что остаются какие-то вещи, выдающие грамотного человека. Это как со вкусом. Казалось бы, субъективное понятие, но все сразу понимают, когда человек безвкусно нарядился, или, напротив, одет прилично.

Кого-то коробят словечки «лавэ», «вкусняшка», «досвидос», а кто-то пропустит их мимо ушей. Поэтому в определённых кругах будет иметь значение, как произносится «звонит» или «кофе». Кто-то это понимает и стремится быть грамотным.

— А как обстоят дела с культурным багажом у ростовчан?

— Некоторые его просто сбрасывают, видимо, чтобы не мешал идти по жизни. Имею в ви­ду ситуацию вокруг Солженицына. Город почему-то отмахивается от своего единственного Нобелевского лауреата по литературе.

Безусловно, в сфере культуры возможны самого разного рода дискуссии, могут высказываться различные мнения, но те лозунги, которые появятся на плакатах активистов, собирающих подписи с целью запрета памятника писателю в Ростове могут быть придуманы только людьми, которые не читали его книг, всерьёз не изучали его биографию.

Не нам судить, в достаточной ли степени Александр Исаевич был патриотом или не в достаточной. Но то, что его книги открывали современникам целые культурные пласты, ранее скрытые от глаз «простого советского человека», это факт.

Дело доходит до того, что оспаривается даже сам факт обучения Солженицына в Ростовском государственном университете, хотя сохранилась даже его любимая аудитория.

Чтобы как-то противостоять этому мракобесию, к столетию Солженицына мы сейчас создаём его виртуальный музей. Он рассчитан, скорее, на молодых людей, которых можно зацепить такой формой. Будут представлены интересные фотографии, цитаты со ссылками на произведения, воспоминания современников, переписка.

Важно знать, что Нобелев­скую премию по литературе получили всего пять русских писателей, один из которых жил в Ростове-на-Дону 17 лет, писал здесь первые главы эпопеи «Красное колесо».

— Интересно, что «Красное колесо» не такое популярное, как, например, «Архипелаг „Гулаг“ или „Один день Ивана Денисовича“, хотя сам автор писал его чуть ли не всю жизнь и считал своим лучшим произведением. Может быть, дело в том, что это десятитомная эпопея? Как вы вообще заставляете нынешних студентов читать такие большие труды?

— Сегодня даже старшему поколению, которое когда-то могло взахлёб читать книжки, тяжело осиливать романы. Ежедневно мы перерабатываем огромное количество информации, сосредоточиться долго на чём-то одном, осмыслить это уже гораздо сложнее, чем десять лет назад. Глубокое чтение, которое раньше происходило совершенно естественно, превратилось в борьбу, внимание начинает рассеиваться.

Технологии заставили нас мыслить по-другому, возникают проблемы в восприятии. Что уж говорить о детях, которые растут в режиме „всегда на связи“. Им даже писать без перерыва полчаса тяжело.

Нынешних студентов нельзя назвать плохими только потому, что им не даётся зубрёжка или они не подступаются к „Красному колесу“, эти ребята умеют лучше нас быстро ориентироваться в массе разносторонних и зачастую противоречивых сведений, используют максимум дополнительных источников, могут решать несколько задач сразу. Просто накатанные десятилетиями педагогические навыки вдруг оказались бессильными перед гаджетами.

Мы перестали читать лекции по старинке, теперь профессора готовят презентации, устраивают дискуссии и тренинги. При этом необходимость знать ту же „Войну и мир“ осталась. Сейчас вся система образования стоит перед задачей перестроиться на так называемое „клиповое мышление“.

Поэтому сами педагоги ломают голову над тем, как сделать традиционный тип чтения привлекательным. Так что заставлять уже не получается, остаётся только рекламировать классиков.