Ещё
Сезонные дачные ярмарки пройдут в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Сезонные дачные ярмарки пройдут в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Накануне старта дачного сезона в Подмосковье пройдут специализированные ярмарки, первая откроется в пятницу, 26 апреля, говорится в сообщении регионального Минпотребрынка.
"В Московской области начинаются сезонные ярмарки, приуроченные к началу дачного сезона, первая ярмарка подобного рода пройдет в Истре 26 апреля. На ней в широком ассортименте будут представлены товары сельхозназначения: посадочный материал, луковичные растения, саженцы, инструменты для обработки земли, посуда и интерьерные для загородных домов, плетеная мебель, фермерская продукция и многое другое", — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, его слова приводятся в пресс-релизе.
На первой дачной ярмарке будут организованы сто торговых мест. Кроме того, в рамках работы ярмарки планируется проведение мастер-классов по использованию современной садовой техники и конкурсов среди садоводов-любителей.
РИА Новости: последние новости
"Американцы напуганы". Политолог об отсрочке новых антироссийских санкций Левые силы проведут праймериз для определения кандидата в мэры Москвы МИА "Россия сегодня" расскажет о трендах журналистики будущего на ММСО-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»166
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника60
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение