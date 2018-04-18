Сезонные дачные ярмарки пройдут в Подмосковье

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Накануне старта дачного сезона в Подмосковье пройдут специализированные ярмарки, первая откроется в пятницу, 26 апреля, говорится в сообщении регионального Минпотребрынка.

"В Московской области начинаются сезонные ярмарки, приуроченные к началу дачного сезона, первая ярмарка подобного рода пройдет в Истре 26 апреля. На ней в широком ассортименте будут представлены товары сельхозназначения: посадочный материал, луковичные растения, саженцы, инструменты для обработки земли, посуда и интерьерные для загородных домов, плетеная мебель, фермерская продукция и многое другое", — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , его слова приводятся в пресс-релизе.

На первой дачной ярмарке будут организованы сто торговых мест. Кроме того, в рамках работы ярмарки планируется проведение мастер-классов по использованию современной садовой техники и конкурсов среди садоводов-любителей.