МКС стремительно пролетит по диску Солнца над Новосибирском 

Транзит МКС по диску светила произойдет в четверг, 19 апреля, в 14.34 по новосибирскому времени. Прохождение будет видно из полосы шириной около семи километров. Продолжительность события займет менее секунды, так что желающим его наблюдать следует задействовать видеокамеры и телескопы с солнечными фильтрами.
Ни в коем случае не нужно пытаться разглядеть прохождение МКС по Солнцу невооруженным глазом и тем более с помощью биноклей. Яркость нашего светила такова, что способна моментально ожечь сетчатку глаз и привести к необратимой слепоте, предупреждает Большой новосибирский планетарий.
Следующее прохождение МКС, наблюдаемой из Новосибирска, состоится утром 3 мая и будет лунным. То есть станция относительно неторопливо (за четыре секунды) пересечет диск Луны.
Столь короткие промежутки прохождения обусловлены относительно малыми угловыми размерами Солнца и Луны на земном небе и большой скоростью движения МКС по орбите — 7,6 километра в секунду. При этом расстояние от Земли до станции составляет примерно 400 километров, а до Солнца — 150 миллионов километров.
В сентябре 2017 года новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сумел запечатлеть на видео другое событие. Он снимал Солнце с помощью телескопа, когда на экране монитора внезапно появился гигантский силуэт самолета, оставляющий инверсионный след.