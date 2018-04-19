МКС стремительно пролетит по диску Солнца над Новосибирском

Транзит МКС по диску светила произойдет в четверг, 19 апреля, в 14.34 по новосибирскому времени. Прохождение будет видно из полосы шириной около семи километров. Продолжительность события займет менее секунды, так что желающим его наблюдать следует задействовать видеокамеры и телескопы с солнечными фильтрами.

Ни в коем случае не нужно пытаться разглядеть прохождение МКС по Солнцу невооруженным глазом и тем более с помощью биноклей. Яркость нашего светила такова, что способна моментально ожечь сетчатку глаз и привести к необратимой слепоте, предупреждает Большой новосибирский планетарий.

Следующее прохождение МКС, наблюдаемой из Новосибирска , состоится утром 3 мая и будет лунным. То есть станция относительно неторопливо (за четыре секунды) пересечет диск Луны.

Столь короткие промежутки прохождения обусловлены относительно малыми угловыми размерами Солнца и Луны на земном небе и большой скоростью движения МКС по орбите — 7,6 километра в секунду. При этом расстояние от Земли до станции составляет примерно 400 километров, а до Солнца — 150 миллионов километров.