600 млн руб дополнительно выделят в Подмосковье на приобретение детских площадок

«Такая комплексная программа (по благоустройству дворов — ред.) очень хорошо воспринимается жителями, многие просят установить детские площадки. Поэтому губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.) принял решение на 600 миллионов рублей увеличить средства для приобретения новых, современных детских площадок», — сказала Смирнова в интервью телеканалу «360° Подмосковье»

Он добавила, что в рейтинге-50, в соответствии с которым оценивается эффективность работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития региона, есть программа по благоустройству дворовых территорий. Более 1,4 тысячи дворов будет отремонтировано и благоустроено в этом году. Более чем в половине — в 900 дворах — предусмотрена замена асфальта, создание парковочных мест.

Рейтинг-50 в Подмосковье проводится в четвертый раз. В нем содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).

По словам Смирновой, ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья к жителям. Самые важные, приоритетные показатели учитываются в рамках реализации государственных и муниципальных программ.