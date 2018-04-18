Ещё
600 млн руб дополнительно выделят в Подмосковье на приобретение детских площадок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

600 млн руб дополнительно выделят в Подмосковье на приобретение детских площадок 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье дополнительно выделят 600 миллионов рублей на приобретение современных детских игровых комплексов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова.
«Такая комплексная программа (по благоустройству дворов — ред.) очень хорошо воспринимается жителями, многие просят установить детские площадки. Поэтому губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.) принял решение на 600 миллионов рублей увеличить средства для приобретения новых, современных детских площадок», — сказала Смирнова в интервью телеканалу «360° Подмосковье».
Он добавила, что в рейтинге-50, в соответствии с которым оценивается эффективность работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития региона, есть программа по благоустройству дворовых территорий. Более 1,4 тысячи дворов будет отремонтировано и благоустроено в этом году. Более чем в половине — в 900 дворах — предусмотрена замена асфальта, создание парковочных мест.
Рейтинг-50 в Подмосковье проводится в четвертый раз. В нем содержатся 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность» (шесть); «Государственные и муниципальные услуги» (14); «Эффективное управление» (пять); «Качество жизни» (23); «Сельское хозяйство» (два).
По словам Смирновой, ежегодно показатели уточняются с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Федеральному собранию, в обращении губернатора Подмосковья к жителям. Самые важные, приоритетные показатели учитываются в рамках реализации государственных и муниципальных программ.
РИАМО: последние новости
Более 800 процедур ЭКО провели в Подмосковье в I квартале 2018 года Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Москвы 19 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT153
МИД обратился к россиянам с предупреждением43
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США281
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Тест: Угадайте валюту по купюре8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение