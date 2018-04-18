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В УВД по ЗАО прошел День открытых дверей для учащихся «Самбо-70»
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В УВД по ЗАО прошел День открытых дверей для учащихся «Самбо-70» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Учащиеся центра спорта и образования «Самбо-70» посетили Управление внутренних дел по Западному административному округу и познакомились с различными направлениями деятельности правоохранителей.
Начальник Отделения профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер рассказал о том, как осуществляется работа Управления в целом, сколько сотрудников проходят службу в различных подразделениях. Ребята в свою очередь узнавали о порядке и требованиях, предъявляемых к кандидатам.
Наибольший интерес гостей вызвали выступления эксперта-криминалиста и кинолога. Врио начальника Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗАО полковник полиции Светлана Галкина и полицейские эксперты познакомили гостей с различными видами исследований и экспертиз.
Сотрудники кинологического центра продемонстрировали навыки служебных собак по поиску наркотических средств и задержанию правонарушителей. В спортивном зале был выставлен инвентарь, находящийся на вооружении страж правопорядка. Любой желающий мог познакомиться со спецсредствами, а также произвести разборку и сборку пистолета Макарова в тире УВД по ЗАО.
Встреча оказалась полезной как для гостей, так и для самих полицейских. Многие заинтересовались возможностью обучаться в образовательных учреждениях системы МВД России и задумались о том, чтобы связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел.
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