Перспективы малых агропромышленных предприятий обсудят в Рязани на Межрегиональном агропромышленном форуме

Перспективы малых агропромышленных предприятий обсудят в Рязани на Межрегиональном агропромышленном форумеПо предварительным данным на участие в форуме уже подали более 700 заявок. Среди желающих посетить форум находятся представители власти, курирующие АПК в регионах и городах, представители перерабатывающих предприятий и других фирм, взаимодействующих с фермерами, а также собственники фермерских хозяйств.

В рамках форумной программы предусмотрены выезды на сельскохозяйственные объекты Рязанской области , различные объекты агропромышленного комплекса и иные инфраструктурные объекты АПК. По итогам посещений будет проведено итоговое заседание, где участники смогут обменяться опытом и укрепить связи с аграриями Рязанской области.

Рязанская область была выбрана не случайно. Это наиболее бурно развивающийся агропромышленный регион. Агропромышленный комплекс области активно поддерживает малые формы собственности, а также взаимодействует с органами власти. На территории области активно действует государственная программа по развитию сельского хозяйства.