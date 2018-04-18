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Перспективы малых агропромышленных предприятий обсудят в Рязани на Межрегиональном агропромышленном форуме
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Перспективы малых агропромышленных предприятий обсудят в Рязани на Межрегиональном агропромышленном форуме 

Банки Сегодня 1 час назад
Перспективы малых агропромышленных предприятий обсудят в Рязани на Межрегиональном агропромышленном форумеПо предварительным данным на участие в форуме уже подали более 700 заявок. Среди желающих посетить форум находятся представители власти, курирующие АПК в регионах и городах, представители перерабатывающих предприятий и других фирм, взаимодействующих с фермерами, а также собственники фермерских хозяйств.
В рамках форумной программы предусмотрены выезды на сельскохозяйственные объекты Рязанской области, различные объекты агропромышленного комплекса и иные инфраструктурные объекты АПК. По итогам посещений будет проведено итоговое заседание, где участники смогут обменяться опытом и укрепить связи с аграриями Рязанской области.
Рязанская область была выбрана не случайно. Это наиболее бурно развивающийся агропромышленный регион. Агропромышленный комплекс области активно поддерживает малые формы собственности, а также взаимодействует с органами власти. На территории области активно действует государственная программа по развитию сельского хозяйства.
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