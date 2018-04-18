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Из-за разлетевшихся по салону шмелей «России» пришлось заменить самолет
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Из-за разлетевшихся по салону шмелей «России» пришлось заменить самолет 

Вести.Ru 1 час назад
Авиакомпании «Россия» пришлось заменить самолет, собиравшийся лететь из московского аэропорта Внуково в Симферополь, из-за инцидента с разлетевшимися шмелями.
Насекомые выбрались из разгерметизировавшегося контейнера во время погрузки багажа на борт воздушного судна. Пассажиров срочно эвакуировали.
"В соответствии с международными авиационными правилами принято незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения рейса FV6143", — сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Представитель перевозчика уточнил, что всего из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, которые не представляют опасности для здорового человека (первоначально сообщалось, что это были пчелы).
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