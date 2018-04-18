Кэти Перри показала публике обнаженные ягодицы

Курьезный случай произошел на телешоу American Idol, где у американской певицы Кэти Перри порвались штаны на самом пикантном месте. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Кэти Перри внезапно разразилась громким смехом во время выступления участницы телешоу. Удивленным коллегам девушка объяснила, что порвала штаны и продемонстрировала публике брешь в одежде. Однако, телезрители не смогли увидеть «недостатки» Перри, так как режиссеры прикрыли их логотипом передачи.