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Под Белгородом из-за антисанитарии закрыли мясокомбинат
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Под Белгородом из-за антисанитарии закрыли мясокомбинат 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Короче судебные приставы закрыли мясоперерабатывающее предприятие, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.
Специалисты нашли многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил и угрозу распространения заразных болезней. Деятельность мясокомбината приостановили на 45 суток.
«Судебный пристав обеспечил временное прекращение деятельности юридического лица, его производственного участка, а так же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий путем наложения пломб и опечатывания», — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.
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