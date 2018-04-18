Под Белгородом из-за антисанитарии закрыли мясокомбинат

В Короче судебные приставы закрыли мясоперерабатывающее предприятие, сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области.

Специалисты нашли многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил и угрозу распространения заразных болезней. Деятельность мясокомбината приостановили на 45 суток.

«Судебный пристав обеспечил временное прекращение деятельности юридического лица, его производственного участка, а так же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий путем наложения пломб и опечатывания», — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.