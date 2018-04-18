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Закон о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом одобрил Совет Федерации
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Закон о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом одобрил Совет Федерации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Совет Федерации одобрил закон о преимущественном праве сотрудников ОВД и граждан РФ, уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию и имеющих ребенка-инвалида, на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее депутаты Госдумы приняли его в ходе пленарного заседания в третьем, окончательном, чтении.
Согласно документу, сотрудники ОВД и граждане РФ, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющие ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, наделяются преимущественным правом на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
Законодательная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
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