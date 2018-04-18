Закон о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом одобрил Совет Федерации

Совет Федерации одобрил закон о преимущественном праве сотрудников ОВД и граждан РФ , уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию и имеющих ребенка-инвалида, на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Ранее депутаты Госдумы приняли его в ходе пленарного заседания в третьем, окончательном, чтении.

Согласно документу, сотрудники ОВД и граждане РФ, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющие ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, наделяются преимущественным правом на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.