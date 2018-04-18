Э. Памфилова поддержала идею продлить время голосования на выборах в местные органы власти Москвы до 22:00

РФ Председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Элла Памфилова назвала целесообразной идею продлить время голосования на выборах в органы местного самоуправления в Москве до 22:00. Об этом она сообщила журналистам.

«С учетом того, что единый день голосования проходит в очень неудачное время, естественно, многие ездят на дачу, это нормально. Это целесообразно с учетом специфики Москвы, ночного города. Вполне нормально», — сказала Э. Памфилова.

Она предположила, что ряд регионов, где также проходят выборы в местные органы власти могли бы обратить внимание на такой пример.

Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект, который внес мэр Москвы Сергей Собянин , о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00.

Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.