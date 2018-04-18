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Э. Памфилова поддержала идею продлить время голосования на выборах в местные органы власти Москвы до 22:00
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Э. Памфилова поддержала идею продлить время голосования на выборах в местные органы власти Москвы до 22:00 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала целесообразной идею продлить время голосования на выборах в органы местного самоуправления в Москве до 22:00. Об этом она сообщила журналистам.
«С учетом того, что единый день голосования проходит в очень неудачное время, естественно, многие ездят на дачу, это нормально. Это целесообразно с учетом специфики Москвы, ночного города. Вполне нормально», — сказала Э. Памфилова.
Она предположила, что ряд регионов, где также проходят выборы в местные органы власти могли бы обратить внимание на такой пример.
Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект, который внес мэр Москвы Сергей Собянин, о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00.
Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.
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