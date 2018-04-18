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МГЕР создаст в городах группы по 100-200 человек, готовых за час выйти на улицу
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МГЕР создаст в городах группы по 100-200 человек, готовых за час выйти на улицу 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) намерена создать в Москве и крупных городах группы по 100-200 человек, готовых в течение часа выехать в любую точку города для того, чтобы «выразить свое мнение». Об этом заявил в среду журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов на форуме организации, который проходит в Казани.
"В Москве будет сформирована группа, которая будет способна за час, за два часа максимум вывести 100-200 человек в любую точку Москвы для того, чтобы выразить свое мнение. Если мы говорим о сутках (сборе группы в течение суток), то это 1 тыс. и больше человек", — сказал Давыдов.
"Такие группы также планируется создать во всех регионах, но прежде всего в городах-миллионниках", — добавил он. Он уточнил, что для подготовки активистов «Молодой гвардии» будут проводиться обучающие лагеря, при этом первые занятия запланированы на май. При этом Давыдов подчеркнул, что действовать участники этих групп при проведении акций на улицах будут исключительно в рамках закона.
Сообщается также, что МГЕР создаст волонтерские структуры при всех своих отделениях на региональном и муниципальном уровнях. «Молодая гвардия» представлена во всех регионах России и 1 тыс. 638 муниципальных образованиях. При каждом отделении МГЕР будет создан волонтерский корпус", — сказал Давыдов.
"Мы сознательно не стали определять для них [волонтеров] конкретные направления работы, ставить жесткие рамки. В каждом регионе и каждом городе своя специфика, и помощь добровольцев может понадобиться в самых разных сферах", — добавил он.
По словам Давыдова, волонтеры МГЕР будут помогать пожилым людям, работать в детских больницах, а также участвовать в организации культурных мероприятий.
Последняя неделя каждого месяца станет так называемой неделей добровольца в «Молодой гвардии», отметил он. «Также ежемесячно активисты МГЕР будут проводить всероссийские мониторинги по общественно важным направлениям. К примеру, доступность социальных учреждений, качество работы общественного транспорта, состояние парков и скверов городов, помощь ветеранам и добровольчество в детских домах, проведение субботников», — заключил Давыдов.
Образовательный форум «Молодой гвардии» проходит с 15 по 21 апреля в комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане. В мероприятии принимает участие около тысячи активистов «Молодой гвардии» со всех регионов страны, а также лидеры молодежных объединений из стран СНГ.
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