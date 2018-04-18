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Американский генерал верит в супероружие РФ
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Американский генерал верит в супероружие РФ
News.ru
45 минут назад
Комментарии
Россия
и
Китай
испытывали новое гиперзвуковое оружие, а за процессом следила американская разведка. В целом, они относятся к словам президента РФ
Владимира Путина
очень серьёзно, заявил глава Стратегического командования
США
генерал
Джон Хайтен
.
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