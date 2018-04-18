Замминистра финансов Японии ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах

Заместитель министра финансов Дзюнъити Фукуда подал в отставку после публикации в местном еженедельнике

"Сюкан синтё"

о его неподобающем поведении по отношению к журналисткам. Как стало известно СМИ, чиновник неоднократно сексуально домогался к представительницам прессы и приглашал их пойти с ним в отель, передает агентство Reuters

Фукуда отверг все обвинения, но объяснил свое решение уйти с поста тем, что он не хотел затруднить деятельность Министерства финансов из-за разразившегося скандала. В то же время уже экс-замминистра пообещал подать в суд на издание, опубликовавшее материал о сексуальных домогательствах.

"Здесь нужно винить меня за то, что СМИ начали писать обо мне в то время, как Министерство финансов находится в тяжелой ситуации. Учитывая последствия публикации материала, я более не могу исполнять свои административные обязанности", — пояснил Фукуда.

По его словам, он уже направил заявление об отставке вице-премьеру, министру финансов Японии Таро Асо.

Еще на прошлой неделе Асо обещал уволить Фукуду, если подтвердятся обвинения в его сексуальных домогательствах к журналисткам, напоминает ТАСС

"Если это соответствует действительности, я имею в виду сексуальные домогательства, то он будет уволен", — заявил тогда глава Минфина, подчеркнув, что на тот момент было не ясно, насколько правдива статья в еженедельнике.

В материале «Сюкан синтё» отмечалось, что Фукуда неоднократно допускал непристойные высказывания в адрес журналисток и приглашал их пойти с ним в отель. Сложившуюся ситуацию резко осудили как представители правящего в Японии блока, так и оппозиционные партии.

Отметим, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий, в отличие от японского чиновника, избежал проблем с карьерой, несмотря на аналогичные обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес.

О домогательствах со стороны главы думского комитета по международным делам в начале марта заявили по очереди несколько журналисток ведущих телеканалов и изданий. Они подали жалобу в комиссию Госдумы по этике, но та, рассмотрев обращение 21 марта, не нашла никаких нарушений в поведении парламентария. Напротив, члены комиссии обвинили представительниц СМИ в «спланированном характере» действий.

После этого многие СМИ полностью или частично отказались от работы с Думой. Бойкот, в частности, объявили, радиостанция «Эхо Москвы» , телеканал «Дождь»,

"Коммерсант". Позднее к бойкоту присоединилась социальная сеть

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