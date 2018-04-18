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Японские журналисты заявили протест из-за домогательств чиновника
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Японские журналисты заявили протест из-за домогательств чиновника 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Журналисты, аккредитованные при минфине Японии, объявили протест ведомству в связи с домогательствами высокопоставленного чиновника.
В отношении генерального секретаря японского минфина Дзюнъити Фукуды было выдвинуто несколько анонимных обвинений в домогательствах к представительницам журналисткого пула министерства, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.
Министерство не стало проводить внутреннее расследование именно из-за анонимности сообщений, а чиновники посоветовали пострадавшим открыться и обратиться к адвокатам. Журналисты назвали это предложение «совершенно недопустимым». Министр финансов Таро Асо отметил, что не понимает нежелание жертв пойти к юристам, учитывая «наличие адвокатской тайны».
Сообщается, что информацию о том, что Фукуда допускает непристойные высказывания по отношению к журналисткам, опубликовал в начале апреля японский еженедельник «Сюкан синтё». Фукуда отрицал обвинения.
Напомним, в России в феврале 2018 года несколько журналисток заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у него. В ответ несколько изданий объявили Слуцкому бойкот. Позже о домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского рассказал журналист Ренат Давлетгильдеев.
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