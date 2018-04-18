Японские журналисты заявили протест из-за домогательств чиновника

Журналисты, аккредитованные при минфине Японии , объявили протест ведомству в связи с домогательствами высокопоставленного чиновника.

В отношении генерального секретаря японского минфина Дзюнъити Фукуды было выдвинуто несколько анонимных обвинений в домогательствах к представительницам журналисткого пула министерства, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.

Министерство не стало проводить внутреннее расследование именно из-за анонимности сообщений, а чиновники посоветовали пострадавшим открыться и обратиться к адвокатам. Журналисты назвали это предложение «совершенно недопустимым». Министр финансов Таро Асо отметил, что не понимает нежелание жертв пойти к юристам, учитывая «наличие адвокатской тайны».

Сообщается, что информацию о том, что Фукуда допускает непристойные высказывания по отношению к журналисткам, опубликовал в начале апреля японский еженедельник «Сюкан синтё». Фукуда отрицал обвинения.