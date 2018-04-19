Стали известны последствия секс-скандала в правительстве Японии

Заместитель министра финансов Японии Дзюнъити Фукуда подал в отставку после того, как в местном еженедельнике «Сюкан синтё» появилась публикация о его неподобающем поведении по отношению к журналисткам. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, чиновник неоднократно домогался сотрудниц СМИ, а также приглашал их пойти с ним в отель.

Сам Фукуда все обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, он решил покинуть пост, поскольку не хотел затруднять работу Минфина из-за разразившегося скандала.

Помимо этого, чиновник пообещал подать в суд на издание за публикацию о сексуальных домогательствах. Он отметил, что уже передал заявление об отставке вице-премьеру, министру финансов Японии Таро Асо, который ранее обещал уволить своего заместителя в случае, если обвинение будет доказано.

В статье «Сюкан синтё» сообщалось, что Фукуда неоднократно допускал непристойные заявления в адрес журналисток. Произошедшее осудили как представители правящего блока, так и оппозиции.