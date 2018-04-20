Глава минфина Японии не подаст в отставку из-за скандала с домогательствами в ведомстве

ТОКИО, 20 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо не намерен подавать в отставку в связи со скандалом вокруг генерального секретаря ведомства Дзюнъити Фукуды, которого обвиняют в домогательствах к журналисткам министерского пула. Об этом Асо заявил в четверг в Вашингтоне, где принимает участие во встрече глав финансовых ведомств и центробанков стран G20.

"Нет, я об этом не думаю. До сих пор не подтверждено, что факты, описанные в еженедельнике, соответствуют действительности. Необходимо изучить все аспекты этого дела", — приводит его слова телеканал NHK. Комментируя официальный протест в связи со скандалом, который ранее телеканал Asahi направил в министерство финансов Японии, Асо заявил, что будет разбираться в ситуации при участии адвокатов.

В пятницу оппозиционные партии потребовали от Асо взять на себя ответственность за случившееся и уйти со своего поста. Также в знак протеста женщины-депутаты от оппозиции пришли на парламентское заседание в черной одежде.

18 апреля Фукуда подал в отставку, однако сам факт домогательств со своей стороны он отрицал. На прошлой неделе японский еженедельник «Сюкан синтё» опубликовал материал, в котором говорилось, что генсек министерства финансов неоднократно допускал непристойные высказывания в адрес журналисток министерского пула.