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Глава минфина Японии не подаст в отставку из-за скандала с домогательствами в ведомстве
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Глава минфина Японии не подаст в отставку из-за скандала с домогательствами в ведомстве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо не намерен подавать в отставку в связи со скандалом вокруг генерального секретаря ведомства Дзюнъити Фукуды, которого обвиняют в домогательствах к журналисткам министерского пула. Об этом Асо заявил в четверг в Вашингтоне, где принимает участие во встрече глав финансовых ведомств и центробанков стран G20.
"Нет, я об этом не думаю. До сих пор не подтверждено, что факты, описанные в еженедельнике, соответствуют действительности. Необходимо изучить все аспекты этого дела", — приводит его слова телеканал NHK. Комментируя официальный протест в связи со скандалом, который ранее телеканал Asahi направил в министерство финансов Японии, Асо заявил, что будет разбираться в ситуации при участии адвокатов.
В пятницу оппозиционные партии потребовали от Асо взять на себя ответственность за случившееся и уйти со своего поста. Также в знак протеста женщины-депутаты от оппозиции пришли на парламентское заседание в черной одежде.
18 апреля Фукуда подал в отставку, однако сам факт домогательств со своей стороны он отрицал. На прошлой неделе японский еженедельник «Сюкан синтё» опубликовал материал, в котором говорилось, что генсек министерства финансов неоднократно допускал непристойные высказывания в адрес журналисток министерского пула.
Ситуация в минфине Японии вызвала резкую критику не только со стороны оппозиционных партий и журналистов, но и со стороны парламентариев из правящего блока. Премьер-министр Синдзо Абэ перед визитом в США на этой неделе пообещал лично прояснить ситуацию.
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