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Опубликован проект приказа о взимании платы за биометрию
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Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Опубликован проект приказа о взимании платы за биометрию 

Банки.ру 1 час назад
Минкомсвязь опубликовала проект приказа о взимании платы за биометрическую идентификацию.
Кредитные организации будут платить по 200 рублей за разовый доступ к единой системе биометрической идентификации. Причем 50% достанется банку, который сделал цифровой слепок.
Как распределятся оставшиеся 50%, в приказе не сообщается. Ранее говорилось, что 20% достанутся поставщику технологий, а 30% — «Ростелекому».
Продуктовый виджет
Граждане получат возможность стать клиентом банка без явки в отделение уже с 1 июля. Персональные данные будут храниться в защищенном контуре, а система пройдет сертификацию в соответствии с требованиями ФСБ.
Для удаленной идентификации клиентов банков планируется использовать ЕСИА, которая уже функционирует в качестве сервиса предоставления госуслуг в электронном виде.
В перспективе систему биометрии планируется ввести для получения ряда государственных и муниципальных услуг, в том числе медицинских и образовательных услуг.
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