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В Подмосковье врачам повысят зарплату до 90 тысяч рублей
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В Подмосковье врачам повысят зарплату до 90 тысяч рублей 

Российская Газета 58 минут назад
Преодолеть дефицит участковых терапевтов и педиатров в Подмосковье планируют повышением зарплат этим категориям медработников, одновременно снизив для них рабочую нагрузку.
— В этом году у нас будет предусмотрена новая система оплаты труда таким специалистам. Для педиатров и терапевтов будет снижен коэффициент совмещения — в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления появился показатель «Один врач — один участок». Это позволит терапевтам и педиатрам спокойно работать и оказывать качественные медицинские услуги. Кроме того, им будет повышена заработная плата — мы прогнозируем, что она составит порядка 90 тысяч рублей, — рассказала зампред правительства Московской области Ирина Смирнова в интервью телеканалу «360 Подмосковье».
Напомним, ранее говорилось о том, что подмосковным поликлиникам не хватает 1000 педиатров и терапевтов. Этот дефицит власти пообещали преодолеть за два года.
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