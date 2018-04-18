Прокуратура обвинила белоярских педагогов в непристойном поведении и сокрытии пьянства учеников

По представлению окружной прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены начальник управления образования администрации Приуральского района, а также 8 должностных лиц школы-интерната села Белоярск. Их признали виновными в нарушении законодательства, регламентирующего права несовершеннолетних, — сообщает окружное надзорное ведомство

Прокуратура ЯНАО провела проверку в учреждении в марте этого года. Поводом послужил факт совершения одним из учеников школы-интерната насильственного преступления в отношении 14-летней воспитанницы.

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства и должностных инструкций контроль за поведением несовершеннолетних во внеучебное, в том числе вечернее время, обеспечен не был.

В ходе проверки выявлены и другие многочисленные нарушения прав несовершеннолетних на создание безопасных условий обучения и проживания в интернате и на охрану их здоровья.

Так, руководство школы не соблюдало требования Трудового кодекса РФ при допуске сотрудников к работе с несовершеннолетними, федеральных законов «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В личных делах работников образовательной организации не было справок об отсутствии судимости.

Вопреки требованиям законодательства сотрудники школы-интерната не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование для выявления патологических расстройств. В результате такого бездействия лишь в феврале этого года в школе села Белоярск сотрудники интерната выявили факты непристойного поведения воспитателя, несовместимого с возможностью дальнейшей работы с детьми.

Проверка также установила, что положения статьи 9 Федерального закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательной организацией не исполнялись. Органы и учреждения системы профилактики о фактах травмирования несовершеннолетних, нахождения их в состоянии алкогольного опьянения, не информировались. Указанные сведения направлены в ОМВД России по Приуральскому району для принятия процессуальных решений только после вмешательства органов прокуратуры

По выявленным в ходе проверки нарушениям заместитель прокурора ЯНАО в адрес главы Приуральского района внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По результатам рассмотрения представления органы местного самоуправления разработали план по устранению нарушений, предусматривающий конкретные сроки и исполнителей. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.