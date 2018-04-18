Ещё
Развитие пунктов пропуска в Приморье идет медленно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба российских банков в SWIFT
Решена судьба российских банков в SWIFT

Развитие пунктов пропуска в Приморье идет медленно 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Хочу сказать, то, что относится к пунктам пропуска в Приморье, то работа идет медленно. Пункты пропуска, которые планировали к сдаче в 2010 году, до сих пор не сданы. Посмотрим ситуацию по всей программе целиком, попробуем понять, что нужно сделать, чтобы пункты пропуска строились и создавали условия для развития логистической инфраструктуры, для использования потенциала логистики Дальнего Востока», — заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на совещании в Хабаровске.
Так, еще несколько лет назад средства на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Краскино» были заложены ФЦП «Государственная граница Российской Федерации», но до сих эти планы не реализованы.
Как прокомментировал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, ситуация будет исправляться. «Юрий Трутнев поручил: раз не могут ответственные это сделать, есть отдельная структура по развитию Дальнего Востока — Минвостокразвития, которая этим займется», — сказал он, добавив, что для этих целей планируется также привлекать инвесторов.
В настоящее врем в Приморском крае расположено 15 постоянных пунктов пропуска, включая автомобильные, железнодорожные, морские и воздушный.
РЖД-Партнер: последние новости
В порту Усть-луга появится новый торговый терминал Награды Министерства транспорта РФ вручены работникам АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» Власти могут остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»164
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника53
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
Нападение на школу произошло в Башкирии268
На мятых простынях8
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение