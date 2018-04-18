Развитие пунктов пропуска в Приморье идет медленно

«Хочу сказать, то, что относится к пунктам пропуска в Приморье, то работа идет медленно. Пункты пропуска, которые планировали к сдаче в 2010 году, до сих пор не сданы. Посмотрим ситуацию по всей программе целиком, попробуем понять, что нужно сделать, чтобы пункты пропуска строились и создавали условия для развития логистической инфраструктуры, для использования потенциала логистики Дальнего Востока», — заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на совещании в Хабаровске

Так, еще несколько лет назад средства на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Краскино» были заложены ФЦП «Государственная граница Российской Федерации», но до сих эти планы не реализованы.

Как прокомментировал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко , ситуация будет исправляться. «Юрий Трутнев поручил: раз не могут ответственные это сделать, есть отдельная структура по развитию Дальнего Востока — Минвостокразвития, которая этим займется», — сказал он, добавив, что для этих целей планируется также привлекать инвесторов.