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Сад «Эрмитаж» приглашает на субботник от Capital FM и «Пульс города»
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Сад «Эрмитаж» приглашает на субботник от Capital FM и «Пульс города» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
21 апреля сад "Эрмитаж" станет центром притяжения для всех, кто следит за здоровьем, любит порядок и вкусную еду.
В 12:00 в парке начнется субботник от Capital FM. Все желающие смогут помочь очистить сад от зимнего мусора вместе с командой радиостанции.
В качестве вкусного перекуса участников будут ждать цветные хот-доги.
А с 12:00 до 20:00 любой желающий получит консультацию специалиста и пройдет бесплатное медицинское обследование в павильоне проекта «Пульс города». 21 апреля мобильные павильоны с медицинским оборудованием установят в семи столичных парках и общественных зонах. В каждом из них будут вести прием врачи общей практики.
Телеканал Москва 24 будет транслировать акцию в режиме реального времени.
Сбор участников субботника состоится 21 апреля в 11:45 в саду «Эрмитаж» возле летней эстрады в теневой части. Весь необходимый инвентарь — фартуки, перчатки, грабли, метлы, мешки для сбора мусора, щетки для промывки цоколей зданий — предоставят организаторы.
Поработай и проверь здоровье 21 апреля вместе с командой Capital FM!
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