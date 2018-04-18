Сад «Эрмитаж» приглашает на субботник от Capital FM и «Пульс города»

21 апреля сад "Эрмитаж" станет центром притяжения для всех, кто следит за здоровьем, любит порядок и вкусную еду.

В 12:00 в парке начнется субботник от Capital FM. Все желающие смогут помочь очистить сад от зимнего мусора вместе с командой радиостанции.

В качестве вкусного перекуса участников будут ждать цветные хот-доги.

А с 12:00 до 20:00 любой желающий получит консультацию специалиста и пройдет бесплатное медицинское обследование в павильоне проекта «Пульс города». 21 апреля мобильные павильоны с медицинским оборудованием установят в семи столичных парках и общественных зонах. В каждом из них будут вести прием врачи общей практики.

Телеканал Москва 24 будет транслировать акцию в режиме реального времени.

Сбор участников субботника состоится 21 апреля в 11:45 в саду «Эрмитаж» возле летней эстрады в теневой части. Весь необходимый инвентарь — фартуки, перчатки, грабли, метлы, мешки для сбора мусора, щетки для промывки цоколей зданий — предоставят организаторы.

Поработай и проверь здоровье 21 апреля вместе с командой Capital FM!