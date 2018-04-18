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Парламентариев Казахстана возмутили расходы на социсследования
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Парламентариев Казахстана возмутили расходы на социсследования 

Мир24 1 час назад
Расходы правительства Казахстана на социологические исследования возмутили парламентариев республики, передает «МИР 24».
На эти цели различные министерства запросили в бюджете больше, чем на помощь пострадавшим от паводков. Законодатели заявили, что они не против социсследований. Но необходимо сопоставлять значимость бюджетных расходов.
«Министерству внутренних дел на фоне прошедших недавно паводков при уточнении бюджета сейчас выделяется 1,6 миллиарда тенге. У нас, что, в сфере социологических исследований сложилась большая чрезвычайная ситуация, чем с паводками?», — подчеркнул спикер мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.
Разобраться в ситуации спикер парламента попросил председателя Счетного комитета Казахстана.
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