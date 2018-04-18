Открылась после ремонта библиотека № 202-Культурный центр Ф. А. Искандера

17 апреля на Западе столицы в Библиотеке № 202 (Культурный центр Ф. А. Искандера) расположенной в районе Фили-Давыдково по адресу: ул. Кастанаевская д. 52, с.2 прошло торжественное открытие библиотеки после капитального ремонта.

По случаю такого события, отправились на экскурсию по современной библиотеке. Культурный шок. Иначе и не описать состояние после посещения этой библиотеки. Здесь нет мутных окон, пыльных полок и вредной старухи с картотекой, ворчащей на единственного за день посетителя-школьника.

Вайфай и радиочастотные метки в книгах, компьютеры с доступом к базам данных и оцифрованные редкие издания, туалет для инвалидов и даже кофе-автомат в фойе и много, много всего интересного.