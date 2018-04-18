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Открылась после ремонта библиотека № 202-Культурный центр Ф. А. Искандера
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Открылась после ремонта библиотека № 202-Культурный центр Ф. А. Искандера 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
17 апреля на Западе столицы в Библиотеке № 202 (Культурный центр Ф. А. Искандера) расположенной в районе Фили-Давыдково по адресу: ул. Кастанаевская д. 52, с.2 прошло торжественное открытие библиотеки после капитального ремонта.
Среди почетных гостей были представители управы района Фили-Давыдково, исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» района Фили-Давыдково ЗАО г. Москвы, помощники депутатов: Государственной Думы РФ ФС VII созыва В. И. Лысакова, Московской городской Думы Е. В. Герасимова, З. М. Зотовой и П. А. Поселёнова, Молодежный общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в г. Москве, общественные организации и многие другие.
По случаю такого события, отправились на экскурсию по современной библиотеке. Культурный шок. Иначе и не описать состояние после посещения этой библиотеки. Здесь нет мутных окон, пыльных полок и вредной старухи с картотекой, ворчащей на единственного за день посетителя-школьника.
Вайфай и радиочастотные метки в книгах, компьютеры с доступом к базам данных и оцифрованные редкие издания, туалет для инвалидов и даже кофе-автомат в фойе и много, много всего интересного.
Посмотрели замечательный концерт и приняли участие в мастер-классах. Генеральный директор «Централизованной библиотечной системы Западного административного округа» Ольга Анатольевна Орлова и большой коллектив библиотек Западного административного округа — настоящие профессионалы своего дела.
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