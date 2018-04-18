В Челябинске может появиться бассейн под открытым небом

Комплекс термальных бассейнов в ближайшие годы может появиться на территории парка спорта и отдыха «Рифей ». Этим проектом заинтересовался частный инвестор. Кроме того, комплекс «Рифей» будут и дальше обновлять к предстоящим саммитам: на эти цели выделены средства из областного бюджета.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, этот объект будут модернизировать в течение трех лет.

— Согласно проекту в парке будет создан областной спортивно-тренировочный центр современного пятиборья. На территории построят плавательный бассейн, велодорожки, роллерные трассы, конкурное поле, легкоатлетический стадион, трассу для кроссовой подготовки, универсальный игровой зал и зону для семейного отдыха горожан, — сообщают в пресс-службе главы региона. — Также обсуждается вопрос строительства на территории парка гостиницы, которая примет делегацию гостей саммитов ШОС БРИКС . Цель — в течение трех лет сделать эту площадку любимым, комфортным и полноценным местом отдыха жителей Челябинска и прилегающих к нему районов.

Согласно планам, к 2020 году на территории «Рифея» построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, беговыми дорожками, веревочным парком, скейт-парком и скалодоромом. На площади парка расположатся воркаут-центр, уличные тренажеры, спортивная площадка и теннисный корт. А для тех, кто утомится от активного времяпрепровождения, планируется создать специальную зону «тихого отдыха».

Сейчас все желающие могут бесплатно зайти на территорию парка спорта и отдыха «Рифей», прогуляться на свежем воздухе или совершить пробежку. Здесь же можно покататься на роликах, велосипедах или летних лыжах.