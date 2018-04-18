ПАО «Микрон» и ООО «ССЛ-Контур» подписали меморандум о сотрудничестве

17 апреля 2018 года ПАО «Микрон» и ООО «ССЛ-Контур» подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проектов на базе технологии RFID. Сотрудничество предприятий включает отработку механизмов реализации отраслевых проектов с применением RFID-технологии, анализ трендов технологического развития RFID-индустрии, проведение совместных исследований. Подписание меморандума состоялось на стенде «Микрона» в рамках выставки «ЭкспоЭлектроника 2018».

ПАО «Микрон» — компания, находящаяся в Зеленограде. Она является технологическим лидером российской полупроводниковой отрасли, входящим в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. «Микрон» занимается проектированием, производством и реализацией интегральных микросхем, а также ведет разработку и поставку законченных системных решений в области «Интернета вещей», основанных на отечественных электронных компонентах и программных продуктах.