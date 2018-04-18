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ПАО «Микрон» и ООО «ССЛ-Контур» подписали меморандум о сотрудничестве
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ПАО «Микрон» и ООО «ССЛ-Контур» подписали меморандум о сотрудничестве 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
17 апреля 2018 года ПАО «Микрон» и ООО «ССЛ-Контур» подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проектов на базе технологии RFID. Сотрудничество предприятий включает отработку механизмов реализации отраслевых проектов с применением RFID-технологии, анализ трендов технологического развития RFID-индустрии, проведение совместных исследований. Подписание меморандума состоялось на стенде «Микрона» в рамках выставки «ЭкспоЭлектроника 2018».
ПАО «Микрон» — компания, находящаяся в Зеленограде. Она является технологическим лидером российской полупроводниковой отрасли, входящим в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. «Микрон» занимается проектированием, производством и реализацией интегральных микросхем, а также ведет разработку и поставку законченных системных решений в области «Интернета вещей», основанных на отечественных электронных компонентах и программных продуктах.
CCЛ Контур (CCL Kontur) — крупная полиграфическая компания, в которой производство этикеток любой сложности является одним из ведущих направлений деятельности. Компания обслуживает территорию России и стран СНГ и входит в группу компаний CCL Industries.
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