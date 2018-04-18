«Хотят вырубить деревья»: во дворе на Ленина решили построить подстанцию для офисной высотки

Жители дома № 25 на проспекте Ленина в Челябинске выступили против установки трансформаторной подстанции во дворе. Люди тревожатся, что они лишатся и без того немногочисленных деревьев и площадки для прогулки. Законна ли стройка и кто сейчас управляет офисной высоткой, которую будет питать строящийся объект, выяснял 74.ru.

Вплотную к сталинке располагается офисная высотка, которую построили, но так и не ввели в эксплуатацию. Этой весной во дворе появились рабочие и начали готовить участок под застройку. Обеспокоенные жильцы узнали от них, что здесь появится трансформаторная подстанция.

Рабочие зашли на площадку, чтобы возвести там трансформаторную подстанцию

— Будка будет большая — площадью десять на два метра, а до наших окон до неё всего 15 метров, — рассказали жители дома № 25 на проспекте Ленина. — Двор у нас узкий, а вдоль него растут деревья и идёт забор, за которым хладокомбинат. Эти деревья — зелёный щит для нашего дома от шума и запаха производства. А теперь их хотят спилить, хотя разрешения на снос деревьев у рабочих нет. Застройщик и так уже захватил часть нашего участка, установив строительный забор. Со всех сторон дом оказался огорожен, только один въезд в арку остался.

Деревья вдоль забора — зелёный щит, который отгораживает дом от производства

Увидев, что рабочие настроены решительно и уже начали копать яму, жители вызвали полицию. Нанятых застройщиком людей доставили для проверки в райотдел.

— Конечно, панику людей, которые обратились ко мне, можно понять, — считает депутат Советского района Артём Первушин. — Сейчас участок, где хотят построить электроподстанцию, находится на муниципальной земле. А значит принадлежит она не жителям, а городу. У застройщика есть свой участок, где можно её установить, но они всё равно полезли во двор, надеясь, что жители молча согласятся с этим. Люди хотят размежевать территорию двора, поставить её на кадастровый учёт и принять участие в программе благоустройства. Они и шлагбаум после этого установить на въезде во двор смогут. Жители опасаются, что когда офисный центр начнёт работать, парковать свои машины посетители и сотрудники здания будут в соседних дворах.

Строительством офисного здания с 2003 года занималось ООО «Массив». С 2010 года компания находится в стадии ликвидации, все права на недвижимость переданы новой организации.

— По компании проходят последние оспаривания сделок, и завершаем стадию банкротства, — уточнил конкурсный управляющий «Массива» Владимир Дубовой. — В ноябре 2014 года по договору купли-продажи права на офисное здание на проспекте Ленина, 27 были переданы другой компании — ООО «Евразия». Обязательства по достройке она взяла на себя.

— Наша компания — это объединение обманутых дольщиков офисных площадей, — рассказала 74.ru директор ООО «Евразия» Наталья Газизова. — Компания банкротится, и, чтобы не остаться ни с чем, мы решили сами достроить это здание. Сейчас корректируем последнюю документацию, чтобы получить разрешение на ввод его в эксплуатацию. К нему подведено временное электричество. Но по утверждённому проекту рядом с высоткой должна появиться линейная подстанция, от которой здание будет запитано уже на постоянной основе. Действительно, по проекту разместиться она должна на прилегающей к офису территории — во дворе. Но самоуправства и нарушений здесь нет — ресурсники действуют строго по проекту. Конечно, вырубать деревья неправильно. Но ресурсники могут сделать во дворе компенсационные высадки.

74.ru обратились за комментарием в ресурсоснабжаюдщую организацию, которая могла проводить работы на этом участке. В компании пообещали проверить информацию и ответить позже.

Жители против стройки в своём дворе